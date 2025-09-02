Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Publica Nro. 1214
Licitación Publica Nro. 1214
Motivo: “PROYECTOS PARA OPTIMIZACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA AGUAS LUJAN 2025-2050”
Expediente Licitatorio N° 6707-25
Valor del Pliego: SIN COSTO
Apertura de Sobres: 23 de setiembre de 2025 a las 09:00 horas
Presupuesto oficial: $ 310.000.000,00
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar