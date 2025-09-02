Presenta:

Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Publica Nro. 1214

Municipalidad de Luján de Cuyo

Licitación Publica Nro. 1214

Motivo: “PROYECTOS PARA OPTIMIZACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA AGUAS LUJAN 2025-2050”

Expediente Licitatorio N° 6707-25

Valor del Pliego: SIN COSTO

Apertura de Sobres: 23 de setiembre de 2025 a las 09:00 horas

Presupuesto oficial: $ 310.000.000,00

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar

