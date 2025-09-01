Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 1212/25
Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 1212/25
Licitación Pública Nro. 1212/25
Te Podría Interesar
Expediente Licitatorio N° 6939-25
Motivo: MATERIALES PARA SISTEMA INTEGRAL CLOACAL COSTA FLORES PERDRIEL - 2° ETAPA
Presupuesto oficial: $ 392.311.283,32
Valor del Pliego: SIN COSTO
Apertura de Sobres: 17 de setiembre de 2025 a las 10:00 horas
Obra financiada por lo Fondos del Resarcimiento. Decreto N° 2070-2024
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar