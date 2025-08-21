MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO: Licitación Pública Nro 1198
Motivo: Contratación de servicio de mantenimiento del sistema de alumbrado público”
Expediente Licitatorio N° 5782-25
Presupuesto oficial: $ 495.004.500,00
Apertura de Sobres: 11/09/2025 a las 10:00 hs
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Suministros – Mariano Boedo 505, Oficina 33. Carrodilla - Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar
Valor del Pliego: SIN COSTO