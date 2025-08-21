Presenta:

MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO

Licitación Pública Nro 1198

Motivo: Contratación de servicio de mantenimiento del sistema de alumbrado público”

Expediente Licitatorio N° 5782-25

Presupuesto oficial: $ 495.004.500,00

Apertura de Sobres: 11/09/2025 a las 10:00 hs

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Suministros – Mariano Boedo 505, Oficina 33. Carrodilla - Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar

Valor del Pliego: SIN COSTO

