Presenta:

Licitaciones y Publicaciones

|

Licitación

MUNICIPALIDAD DE LAVALLE: LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA. EXPEDIENTE Nº 4149/2025

MUNICIPALIDAD DE LAVALLE: LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA. EXPEDIENTE Nº 4149/2025

Contenido externo

MUNI LAVALLE

MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

Te Podría Interesar

EXPEDIENTE Nº 4149/2025 – RESOLUCION Nº 923/25

“ADQUISICION DE MATERIALES P/CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS BAJAS EN CALLE SIMON BOLIVAR, TULUMAYA”

Presupuesto Oficial: $ 8.441.415,00

Apertura: 02 de Septiembre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 40.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 01 de Septiembre de 2025, a las 12:00hs.

Archivado en

Notas Relacionadas