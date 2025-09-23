Presenta:

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente N.º 1452/2025

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE N.º 1452/2025 – RESOLUCIÓN Nº 1071/25

“CONTRATACIÓN DE CAMIÓN BATEA P/ TRASLADO DE MATERIALES ÁRIDOS”

Presupuesto Oficial: $ 163.200.000,00

Apertura: 17 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 160.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 16 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.

