Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 12380/2025
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE Nº 12380/2025 – RESOLUCIÓN Nº 1151/25
“ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA P/ PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO”
Presupuesto Oficial: $ 396.000.000,00
Apertura: 21 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 300.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 17 de Octubre de 2025, a las 12:00 hs.