Licitación

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 12380/2025

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE Nº 12380/2025 – RESOLUCIÓN Nº 1151/25

“ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA P/ PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO”

Presupuesto Oficial: $ 396.000.000,00

Apertura: 21 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 300.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 17 de Octubre de 2025, a las 12:00 hs.

