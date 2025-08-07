Presenta:

Licitaciones y Publicaciones

|

Licitación

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES: LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES: LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

Contenido externo

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA DEL SERVICIO DE REPARACION Y MEJORA EDILICIA POR SISTEMA DE COEFICIENTE DE IMPACTO ZONAL

Te Podría Interesar

Licitación Pública Nº 35/2025

Expediente: EX-2025-03368948- -GDEMZA-DGGYRF#MSDSYD

Resolución de Autorización Nº 2538/2025

Proceso Sistema Comprar: 10875-0035-LPU25

Apertura: 27/08/2025

Hora: 13:00 hs

Solicitante: Subdirección de Compras y Contrataciones de Salud del Ministerio de Salud y Deportes (Peltier Nº 351, Ala Este, Planta Baja- Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza).

Presupuesto Oficial: PESOS CINCO MIL MILLONES CON 00/100 ($5.000.000.000,00).

Valor del Pliego: SIN CARGO

Informes: Subdirección de Compras y Contrataciones de Salud del Ministerio de Salud y Deportes. Tel: 3852976.

Archivado en

Notas Relacionadas