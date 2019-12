¡Chin chin! Ideas y recetas para la mesa de fin de año

¡CORONA COMESTIBLE!

Me encantan las decoraciones navideñas, es una tarea que comparto con mi hijo, quien ama ayudarme a armar el pinito de navidad ¡el cual no quiere desarmar hasta que empiece el colegio! Pero ¿por qué no llevar esta decoración a los platos? Armá algún plato para servir en tu mesa en estas fiestas disponiendo los ingredientes en forma de corona. Una forma alegre de emplatar y que agregará diversión a tu mesa.

En este plato utilicé estos ingredientes: jamón crudo, aceitunas negras, aceitunas verdes, queso bocconcino (tipo de mozarella), ramas de tomillo y tomates cherry, ¡súper fácil, rico y se ve divino!

¡TRAGOS ESTRELLAS!

Siempre damos mucha importancia a la comida y a tener una mesa variada, ¡y eso está perfecto! pero ¿que pasa con los tragos? Además de los totalmente infaltables vinos y espumantes de nuestra Mendoza querida, pienso en lo diferente que se vería una mesa con unos lindísimos tragos exhibidos como estrellas entre la comida, ¡proba esta receta!

Cada 2 cócteles: 6 frutillas, 10 arándanos, 2 moras, 2 ramitas de romero, 4 rodajas de limones, hielo, jugo de 1/2 lima, jengibre rallado, 1/2 taza de almíbar para cócteles, 1/2 taza de vodka, ginger ale.

Dividir las frutas, el romero y los limones en dos vasos, mezclar bien y llenar los vasos con hielo. Agregar almíbar para cócteles, el vodka y revolver bien. Cubrir con ginger ale.

RECURSOS DE COMPOSICION, tip de foodstyling

Para hacer fotografías de comida tené en cuenta agregar recursos de composición como pilas de platos, cubiertos, estos tratá de orientarlos hacia la comida para marcar una dirección, géneros y servilletas que aporten contrastes. Tener en cuenta que los detalles son los que suman interés al conjunto. Y para que la escena se vea más natural y espontanea agregá hierbas o aromáticas como ramitas de tomillo, hojitas de menta o albahaca, también podés agregar pimienta molida o migas de pan.

¡Espero que te hayan inspirado mis tips para disfrutar de este fin de año!

¡Hasta nuestro próximo encuentro en enero!

Carolina Aranda - Food Stylist

@carolina­_aranda_foodstyling

@pictable

www.pictable.com.ar

Fotografía: Federico García.

Mis agradecimientos a Ana, Isa, Vero, Fede, Ali y Martín. Fotos Sweetpaulmag y gentileza Revista Cima.