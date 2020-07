¿Salís a comer? ¡Enterate de las novedades gastronómicas de Mendoza!

Si te interesa comunicar tus eventos o novedades, o querés que visitemos tu restaurante, escribinos a agendagastronomica@mdzol.com o a publicidad@mdzol.com

Vienes de Sushi en el Wine & Deli de Bodega A16 - en Av. Emilio Civit

Este viernes 27, Bodega A16 regresa con "Sushi Night" en las instalaciones del Wine & Deli con una exquisita tabla de 15 piezas por el chef Marcelo Saltalamacchia. Además en esta oportunidad hay disponible opción take away para aquellos que lo quieran disfrutar en casa. Reserva hasta el jueves 23 de julio inclusive a $900 en el lugar |Take Away: 45 piezas + dos botellas de vino a $2.300 Reservas a: +54 9 261 533 1478 y en este link

Hacé planes para este finde: visitá el restaurante de Bodega Renacer

El restaurante de bodega Renacer ubicada en Luján de Cuyo - a 20 minutos del centro - abre todos los sábados y domingos para que los mendocinos puedan disfrutar de sus viñedos y jardines en familia. Las propuestas de dos y tres pasos ($1800 / $2200 por persona) son maridadas con vinos Punto Final Reserva Malbec, Cabernet Franc y Milamore. Se ofrece menú niños. Reservas y consultas al +54 9 2613 16-6555 o en este link

Reservá seguro en Guía Mendoza Gourmet

En Guía Mendoza Gourmet vas a encontrar muchísimos restaurantes en los que podés hacer una reserva online de manera segura. El sistema está habilitado todos los días durante las 24 hs. para que ingreses, busques, reserves, y recibas la confirmación en el momento, a través de un mail que indica día, hora, cantidad de comensales, y tu nombre con DNI, para que puedas circular sin inconvenientes. También podés llenar la Declaración Jurada online y mirar la carta en la misma Ficha del restaurante. Podés encontrar todos los restaurantes en este link: https://bit.ly/gmg-reservas. Recordá que se puede reservar a través de la web o la app de Guía Mendoza Gourmet . Bajá la App en este link para iOS y en este para Android. Entérate de todas las promos y novedades de La Guía en Instagram.

Disfrutá e este maridaje... y de este gran descuento por el lanzamiento!

Amansado Wines hoy te desafía a degustar un Pedro Ximenez, varietal relegado, pero de altísimo potencial para vinos blancos, secos e interesantes. Con uvas provenientes de El Zampal, Valle de Uco, encontramos máxima frescura y acidez. A la vista presenta colores dorado-verdosos, aroma a frutas blancas muy marcado. Es untuoso, muy suave y ameno al tomarlo. Nos invita a seguir bebiéndolo. Con notas minerales, equilibradas y secas en boca. Es un vino super gastronómico que armoniza muy bien con pescado, ceviche y todo tipo de sushi. Te invitamos a visitar la tienda en https://amansadowines.com/tienda/. Usá el cupón MESLANZAMIENTO y obtené un 25%OFF.

El Gran Hotel Potrerillos reabrió sus puertas

El Gran Hotel Potrerillos abrió sus puertas, y ofrece una amplia gama de platos de la alta gastronomía mendocina con sus ya clásicos fuegos. Pueden maridarse con la nueva carta de vinos de la mano de Bodegas Staphyle quienes presentan su vino ícono realizado enteramente con las uvas del viñedo de Potrerillos, único en el mundo. Un terroir con características y particularidades que sorprenden y que resultaron premiadas por Tim Atkin con 98 puntos en su reciente visita a nuestro país.

Gran Hotel Potrerillos y Bodegas Staphyle te invitan a disfrutar de el imponente paisaje mendocino en una experiencia gastronómica y enológica inigualable. Tel 0262 4482 001/002/003 - reservas@granhotelpotrerillos.com

