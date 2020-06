Una dieta sin carne ¿nos salva del fin del mundo?

¿Hablamos de cuidar el planeta? Entonces es probable que muchos ecologistas sean también veganos o vegetarianos. El tema de la carne es inevitable. ¿Por qué? porque la crianza de reses trae muchos problemas, por cómo se las alimenta y los gases que emiten.

Si bien esto es cierto, dejar de comer carne no es el único camino para evitar el fin del mundo, ya que se trata de un gran problema más amplio y complejo. Como así también dejar de usar aerosoles, reducir la emisión de basura, dejar de trasladarnos en automóviles contaminantes, reciclar, o alimentarnos de manera sustentable, no son conductas van a salvarnos si las practicamos en forma aislada. Un conjunto de acciones y políticas globales, y la actitud individual, sí pueden hacer el cambio.

Para ello, debemos ponernos de acuerdo y tener una conducta responsable, poniendo un granito de arena aunque sintamos que esa pequeña acción diaria es imperceptible o no aporta nada.

Si reducimos el consumo de carne teniendo una dieta más saludable, no vamos a salvar el mundo, pero con seguridad vamos a mejorar nuestra salud y vamos a colaborar a que el planeta está un poco mejor.

Esta es la opinión de Aitor Sánchez García, un nutricionista español, fundador del sitio "Mi dieta cojea" que ya hemos recomendado anteriormente.

"Dejar de comer carne no salvará el planeta"

"Reciclar no acabará con los residuos"

"Usar la bici no acabará con la polución"

Podemos justificar nuestra inactividad de muchas formas, pero mejor levantar el culo del sillón y hacer algo por nuestro entorno. pic.twitter.com/EMPDuzgJT7 — Aitor Sánchez García (@Midietacojea) June 7, 2020