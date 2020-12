Aquí algunas novedades para que salgas a comer en Mendoza

ESPECIAL SUNSETS & AFTER LUNCH EL 14 DE DICIEMBRE

Un fin de semana lleno de propuestas para compartir con amigos o familia en Susana Balbo Wines

Susana Balbo Wines los invita a disfrutar de un fin de semana lleno de propuestas para compartir con amigos o familia. En Osadía de Crear, podrán disfrutar del "Menú de pasos" acompañado de excelentes vinos. Además cuentan con la opción "a la carta". En Espacio Crios, podrán disfrutar del "Menú criollo", "Picnics" y además continúan con el "Horario extendido" de 16:30 hs a 20:30 hs en el que podrán deleitarse con deliciosos cocktails y comidas en los jardines de la bodega. Consultas y reservas: +54 261 4989231 | +54 9 261 6626754 (WhatsApp) | turismo@sbwines.com.ar ó seguí las redes sociales: @osadiadecrear

Flor de Feria este sábado y domingo en Mendoza Food Park

Esta vez el Flor de Feria se realizará el sábado 12 y domingo 13 de diciembre de 17:30 a 23 hs en el Mendoza Food Park (Progreso 488, al lado de Oscar David Mayorista), en Guaymallén.Habrá una importante oferta gastronómica, shows y tienda americana. Es a beneficio de Fundavita, con entrada gratuita (se pide colaboración de un alimento no perecedero). Se implementarán protocolos por COVID (controlde temperatura, tapabocas, y estaciones sanitizantes). La oferta gastronómica estará a cargo de Coco Taquería, Chicken Lovers, Black Pizza, Arabian, Sin Tacc Truck y Johnn Cheese TopicBurgers serán anfitriones durante el fin de semana con elaboraciones como pizzas, tacos, hamburguesas, sandwichs sin tacc, y pollo frito, entre otras delicias. Infaltables, las cervezas artesanales. Completan la propuesta, espacios con opciones vegetarianas y lights y jugos, licuados, y pastelería. Más info en Facebook Flor the Feria

Nuevos horarios en los restaurantes Tomero y Azafrán de Bodega Vistalba

En Bodega Vistalba han modificado sus horarios para que el público pueda disfrutar de las noches del verano mendocino entre los viñedos. Ahora abren de 19 a 23 hs, tanto en el grill, Tomero, como en el restaurante Azafrán. Reservas en Guía Mendoza Gourmet en este link.

Anunciaron cuáles son los mejores restaurantes de Latinoamérica, y Argentina tiene al número uno

El restaurante ubicado en Buenos Aires, Don Julio, fue galardonado como el mejor restaurante de Latinoamérica por la lista “Latin America’s 50 Best Restaurants”. Además, en la lista de 50, hay otros 9 argentinos además de Don Julio que son parte de esta selección premium: #47 El Preferido, #41 Aramburu, #40 Narda Comedor, #39 El Baqueano, #38 Osaka, #34 Gran Dabbang, #19 Chila, #16 Tegui, y #7 Mishiguene. Lamentablemente el foco parece estar en Buenos Aires, cuando sabemos que en el resto de Argentina, y sobre todo en Mendoza, hay espacios gastronómicos que son dignos de estar en esta exclusiva lista. Festejamos por Argentina y brindamos por esta noticia, en un año además muy complicado para la industria. En esta nota, la crítica gastronómica y editora de Food Lovers deja su opinión sobre el galardón de Don Julio. Los 10 primeros puestos de Latinoamérica quedaron así:

1- Don Julio (Buenos Aires, Argentina) *Best Restaurant in Latin America, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna/Best Restaurant in Argentina | 2- Maido (Lima, Perú) *Best Restaurant in Peru | 3- Central (Lima, Perú) *Gin Mare Art of Hospitality Award | 4- A Casa do Porco (São Paulo, Brasil) *Best Restaurant in Brasil | 5- Pujol (Ciudad de México, México) *Best Restaurant in Mexico/Flor de Caña Sustainable Restaurant Award | 6- Boragó (Santiago, Chile) *Best Restaurant in Chile | 7- El Chato (Bogotá, Colombia) *Best Restaurant in Colombia | 8- Mishiguene (Buenos Aires, Argentina) | 9- Rosetta (Ciudad de México, México) | 10- Osso (Lima, Perú). Más info en https://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/list/1-50

La sommelier mendocina María Laura Ortiz obtuvo tres reconocimientos internacionales

Estos reconocimientos tienen que ver con los nombramientos que le otorgan el concurso International Wine Challenge, la red mundial Great Wine Capitals y la asociación The World's Best Vineyards, como embajadora, panelista y presidenta nacional de la academia, respectivamente. Por un lado, el concurso International Wine Challenge (Desafío Internacional del Vino), con sede en Reino Unido, eligió a la mendocina como su Country Ambassador (Embajadora Nacional), por el período 2021 / 2023. Por el otro, en setiembre, Ortiz fue convocada como una de los seis panelistas expertos para la Great Wine Capitals (Grandes Capitales del Vino), la red mundial de ciudades vitivinícolas internacionales. Por último y por tercer año consecutivo, la asociación The World's Best Vineyards (Mejores Viñedos del Mundo) la seleccionó como su Country Academy Chair (presidenta de la Academia de Argentina). “Para mí es un honor ocupar estos puestos internacionales que me permiten cumplir con la misión de Winifera, que es la de ser Embajadora del Vino Argentino. Con más de una década de trabajo hemos fortalecido los vínculos y hemos demostrado la seriedad, el compromiso y la pasión con la que trabajamos”, expresa María Laura Ortiz, fundadora y directora ejecutiva de Winifera. María Laura Ortiz es columnista de Food Lovers MDZ, y nos alegra enormemente que haya logrado estos reconocimientos tan importantes para su carrera, además de ser un orgullo para Mendoza.

María Teresa Barbera presentó su autobiografía "Aromas de Vida"

La reconocida cocinera italiana de 86 años presentó su obra en Francesco Ristorante ante la incondicional compañía de toda su familia.María Teresa Corradini de Barbera a sus 86 años de edad continúa enfrentando desafíos y vibra al ritmo de sus múltiples pasiones. El encuentro se desarrolló respetando los protocolos sanitarios vigentes, y contó con la presencia del gobernador Rodolfo Suárez, empresarios y periodistas. La "Tere" se mostró emocionada y con la sensación del trabajo cumplido; un nuevo legado editorial donde plasma sus memorias. El libro es el sello donde desarrolla su otra cara para comunicarse y dar, ya que además de ser cocinera abraza otros modos de expresión como la televisión y la escritura. En su necesidad de comunicarse, transmite de manera simple pero profunda sentimientos y emociones, experiencias de su vida en la que se reflejan vidas de otras familias italianas, y de muchos mendocinos.

En esta obra autobiográfica, Teresa repasa su vida desde su infancia en Italia, su viaje a la Argentina y el desembarco en la provincia de Mendoza, destino en el que junto a su madre –la Nonna Fernanda- dio los primeros pasos en la gastronomía, imponiendo un sello auténtico de los sabores ítalo-argentinos en nuestra sociedad. “El libro es un canto al amor, al trabajo, al esfuerzo y la superación”, afirmó su hija Beatriz Barbera. “Aromas de Vida” estará disponible a la venta en los restaurantes de la familia Barbera. María Teresa ha decidido que las utilidades de esta obra serán donadas a una organización benéfica. El costo de cada ejemplar es de $1.200 (diciembre 2020).

