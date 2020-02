Cena junto a los viñedos en una bodega de Luján

Si bien he visitado en varias oportunidades el restaurante Fogón de Bodega Lagarde teniendo excelentes experiencias, no había tenido oportunidad de asistir a una de sus “Noches de Fogón” que se llevaron a cabo por primera vez en el verano de 2019. Se trata de una propuesta singular, dado que no es común que un restaurante de bodega abra por las noches. Suelen hacerlo solamente Trapiche, Club Tapiz y Abrasado, pero dentro de sus salones, no junto a las viñas como en este caso.

Esta vez fui invitada junto a otros periodistas para conocer la propuesta. Al llegar nos recibieron con un “tereré” (infusión de yerba mate), y nos invitaron a conocer la gran huerta orgánica de la que se provee su cocina. La mesa estaba ubicada en el patio, bajo los añosos árboles, y junto a los viñedos. Al fondo del patio se encuentra la zona de fuegos, a la que nos acercamos ya avanzada la noche para degustar unas jugosas empanadas recién salidas del horno de barro, y acompañadas con un vasito de vino “de la casa”.

Las opciones

Son 2 principalmente, una de 7 pasos con maridaje con vinos de la selección “Guarda” ($5.500*) y otra de 4 ($4.500*). Se puede optar por un “upgrade” en el maridaje con la “Selección Especial de Henry” ($2.000* más para el menú de 7 pasos). En el menú de 4 pasos se puede elegir entrada y postre. La propuesta gastronómica está compuesta por platos elaborados con productos de diferentes regiones de nuestro país, en su mayoría orgánicos provistos por pequeños productores.

El menú

Paso 1: Ricota de cabra aliñada, duraznos “a la chapa”, cedrón, albahaca, y agua de tomate.

Paso 2: Sandía fresca y una espuma de sandía, arrope de mosto de uva, queso “Patagonzola” (tipo Gorgonzola pero elaborado en la Patagonia por el maestro quesero Mauricio Couly), y rúcula silvestre.

Paso 3: Calamarettis sellados sobre masa madre, confitura de tomates cherry y ciruelas, con hojas de flores Taco de Reina.

Paso 4. Empanadas mendocinas (con carne molida, huevo duro, aceituna, al horno de barro), con una salsa “Yasgua” con tomate procesado y ají picante (salsa cruda típica del norte argentino).

Este paso fue más relajado, y un simpático guiño a la cocina criolla contrastando con resto del menú de alta cocina.

Paso 5: Risotto de hongos con arroz carnaroli, con tres polvos (limón, hierbas frescas, y jabalí ahumado).

Paso 6: Filet Mignon proveniente de La Pampa, a la parrilla a leña, cremoso de pimientos y berenjenas ahumadas, emulsión de ajo negro, brotes verdes, y granos de sal de Malbec.

Postre por 3: comenzando la parte dulce, llegaron algunos dulces y quesos. Después un prepostre de Chardonnay y almíbar de albahaca.

Por último el paso 7, el postre final, un volcán de dulce de leche, con helado de pochoclo, espuma de tofee, crocante de cacao y perfume de sal marina.

Para finalizar, café de prensa francesa con petit fours.

Los vinos

Cada paso estuvo acompañado por un vino de la bodega: Lagarde Champenoise Blend, White Blend de Proyecto Hermanas, Lagarde Merlot 2006, Primeras Viñas Malbec Luján, Henry Gran Guarda Nº 1 Blend, Semillón del 42, y Espumante Champenoise 2001.

Highlights

. Nos preguntaron si teníamos algún tipo de restricción, y en qué punto de cocción, queríamos nuestro filet mignon. También nos acercaron un pequeño cajón de madera para apoyar las carteras. El camarero Marcos Ortiz deleitó al público cantando un tango en vivo.

. Degustamos vinos realmente excepcionales, que no están disponibles en el mercado, verdaderos tesoros de añadas muy antiguas.

. Se acercó a la mesa, y a la zona de fuegos, el chef Lucas Olcese para recibirnos y presentarnos algunos platos.

. En todo momento estuvo atento a nuestra mesa el sommelier Francisco Jurin, responsable del servicio de Fogón.

*Precios febrero 2020

Para mayor información como teléfono, mail, redes sociales y ubicación en google maps, mirá este link

Los restaurantes, bares y demás negocios gastronómicos no pagan por aparecer en esta sección de Food Lovers. Esta RESEÑA GASTRONÓMICA fue realizada por la periodista Alicia Sisteró, editora de Food Lovers, quien fue invitada por el restaurante.

Facebook Alicia Sisteró

Instagram @aliciasistero

Twitter @aliciasistero