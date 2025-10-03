Yacopini Mercedes Benz cumplió diez años y la fiesta fue total: no te pierdas las fotos

Con un evento colmado de empresrios, políticos, periodistas, clientes y amigos, el concesionario Yacopini celebró 10 años de trayectoria como miembro de la Red Comercial de Mercedes-Benz, responsable de la zona de Cuyo, con presencia en Mendoza y San Juan. En esta década, consolidó su compromiso con la calidad de servicio, la atención al cliente y la postventa de excelencia.

En una velada en donde no faltaron las delicias gastronómicas, los excelentes vinos para el choque de copas y los abrazos y felicitaciones, los presentes disfrutaron de música en vivo, y de una sorprendente fiesta para

Su base operativa está en Carril Rodríguez Peña 744, Maipú, Mendoza, dentro del polo automotriz de la zona. Se encuentra a minutos del aeropuerto y del centro de Mendoza y cuenta con una óptima conexión con las principales rutas de la provincia. Además, posee una sucursal en San Juan.

Desde su inauguración en 2015, la empresa consolido una propuesta integral que incluye vans y autos, apuntalada por servicios de venta, posventa, repuestos originales, herramientas de diagnóstico y personal especializado.

Yacopini fortaleció su vínculo con clientes particulares, pymes y grandes flotas, y obtuvo diversos reconocimientos por su desempeño. En 2022 fue distinguido entre los concesionarios más destacados del país y lideró las ventas de Vans en Mendoza y San Juan.

En los últimos años se perfeccionaron los servicios de atención de venta y posventa y se sumaron integrantes al equipo, compuesto actualmente por más de 60 personas. Además, se invirtió en digitalización de turnos, seguimiento de órdenes y tableros de calidad en tiempo real. Todo el equipo de Yacopini recibe en forma permanente formación especializada en el Training Center de Buenos Aires

Las celebraciones

El evento por el aniversario se realizó en el concesionario y contó con la presencia de personalidades, clientes, medios, empleados, proveedores y directivos de Prestige Auto, quienes viajaron especialmente desde Buenos Aires.

Durante el encuentro, Daniel Herrero, CEO y presidente de Prestige Auto afirmó: “Yacopini es un socio estratégico dentro de nuestra red. Su desempeño comercial y sus servicios al cliente acompañan nuestra estrategia de cercanía y excelencia. Desde diez años, este equipo se enfoca en satisfacer las necesidades del mercado y de los clientes".

Yacopini autos Daniel Herrero, CEO y presidente de Prestige Auto.

"Este es un elemento clave para su éxito. Esta década de trabajo es una demostración clara de que contamos con un equipo dispuesto a ofrecer siempre el mejor servicio”, siguió Guerrero. "Tenemos un objetivo primordial para todos los miembros de la red comercial de Mercedes-Benz: Queremos ser líderes absolutos en la atención al cliente. La dedicación por una atención constante es nuestra promesa a los clientes a quienes les agradecemos por confiar en nosotros”.

Yacopini Mercedes Benz (4) Hernán "Cocó" Yacopini: el anfitrión de la noche.

Por su parte, Hernán Yacopini, titular del concesionario, declaró: “Cumplir 10 años junto a Mercedes-Benz nos llega de orgullo. Este aniversario refleja el trabajo de un equipo comprometido, el respaldo de nuestros clientes y la confianza de la marca para seguir elevando el estándar de servicio en esta región. A esto se suma la inversión sostenida en talento e infraestructura que confirma el camino: más cercanía, más eficiencia y una experiencia superior”.

"Me parece mentira que hayan pasado diez años. Recuerdo la primera vez que estuve en este predio, debatiendo con Cocó y escuchando sus ideas y proyectos... Cuando hablábados de cuáles iban a ser las estrategias a seguir... y sobre la concesionaria del futuro que imaginábamos para la zona de Cuyo. Y bueno, acá está, lo logramos. Y en realidad te digo que este proyecto comenzó en el 2013, y en el 2015 se materializó, se hizo la inauguración y en tan solo 10 años Arturo Yacopini está cumpliendo con todos los estándares que Mercedes-Benz camiones y buses exigen en la Argentina", comentó Fernando Rivero, Director de Desarrollo de Red Comercial de Ventas y Postventa de Mercedes Benz - Camiones y Buses.

yacopini mercedes benz fernando rivero Fernando Rivero, Director de Desarrollo de Red Comercial de Ventas y Postventa de Mercedes Benz - Camiones y Buses. Marcos Ernesto Garcia / MDZ

Sobre Prestige Auto

Es la compañía argentina representante oficial y exclusiva de Mercedes-Benz en el país. Su gestión abarca la importación, distribución y posventa de automóviles y vans, así como la coordinación de la red de concesionarios en todo el territorio nacional.

Su misión es traducir el legado y la innovación de Mercedes-Benz en experiencias concretas para los clientes locales, fortaleciendo la excelencia operativa, la capacitación técnica y la sustentabilidad como ejes de desarrollo.

Con presencia federal, Prestige Auto trabaja junto a concesionarios y proveedores para elevar los niveles de atención, potenciar la competitividad de la red y acompañar la evolución tecnológica del mercado, garantizando procesos y servicios alineados con los más altos estándares globales de la marca.

Prestige es responsable de la producción local de Sprinter en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino desde donde se exporta a países de la región.

Sobre Arturo Yacopini e Hijos S.A.

En 1970 Yacopini S.A. nace de la mano de Don Arturo Yacopini, luego se incorporan sus hijos Arturo y Miguel. Sus inicios fueron en la venta de neumáticos, lo que impulsó un crecimiento paulatino. En 1991, la empresa sumó la venta de vehículos 0 km, en el marco de la apertura a las importaciones. En el rubro automotriz la compañía creció notablemente, obteniendo un gran prestigio en la actividad. En los an os siguientes, la familia se especializo y trabajo con marcas del sector.

En 2015, Mercedes-Benz eligió a Yacopini como Concesionario Oficial, para la comercialización y postventa de sus productos en Mendoza y San Juan, bajo la presidencia de Hernán Yacopini.

¡No te pierdas la galería de Sociales!

yacopini mercedes benz alfredo cornejo (1) El gobernador Cornejo honró con su presencia este importante cumpleaños. Marcos Ernesto Garcia / MDZ

Yacopini Mercedes Benz (1) Andrés y Arturo Nicastro.

Yacopini Mercedes Benz (20) El gobernador Alfredo Cornejo llegó para felicitar a los Yacopini.

Yacopini Mercedes Benz (3) Flavio Kristich fue uno de los primeros en llegar a la celebración. Lo recibió Hernán Yacopini.

Yacopini Mercedes Benz (28) José Luis Innocenti, Agostina mastronardi y Rubén Ponce.

Yacopini Mercedes Benz (9) Gabriel Salas y Mauricio Badaloni.

Yacopini Mercedes Benz (13) Sergio Pensalfine , Fabián Rossa y Enzo Pensalfine.

Yacopini Mercedes Benz (11) Juan Pablo Biau, Fernando Rivero, Diego Marín , Hernán Yacopini, Enrique Torres, Raúl Barcesat y Guido Casaro.

Yacopini Mercedes Benz (16) Manuelita Carubin, Jess Lazo, Melisa Lazo y Ayelén Mantello.

Yacopini Mercedes Benz (33) Arturo Yacopini, junto a Hernán Yacopini, Lali Carubín y sus hijos.

Yacopini Mercedes Benz (10) Érica Vicario y José Luis Saldaña.

Yacopini Mercedes Benz (5) Damián Buschittari, Diego Marín, Cecilia Telias y Juan Pittau.

Yacopini Mercedes Benz (26) Alfredo Cornejo, Cocó Yacopini y Sergio Pensalfine.

Yacopini Mercedes Benz (29) Marcelo André y Rubén David.

Yacopini Mercedes Benz (30) Roberto Norton y Adolfo Basso.

Yacopini Mercedes Benz (6) Adrián Ruffolo, Guillermo Páez y Abel Salazar.

Yacopini Mercedes Benz (12) Marcela Martorelli y Jorge Crescitelli.

Yacopini Mercedes Benz (31) David Mantello fue el responsable de las delicias servidas, de la mano de Marinado.

Yacopini Mercedes Benz (24) Todos querían foto con Arturo Yacopini: un genio total.

Yacopini Mercedes Benz (7) Agustín Bonilla, Carlos Guevara, José Navas y Rubén Sapini.

Yacopini Mercedes Benz (8) Gustavo Lopresti, Darío Tavera, Jorge Lucini y César Rodríguez.

Yacopini Mercedes Benz (14)

Yacopini Mercedes Benz (23) El gobernador Cornejo y Hernán Yacopini.

Yacopini Mercedes Benz (15) Gabriel y Pedro Rastrilla junto a Raúl Barcesat.

Yacopini Mercedes Benz (22) Fue una noche de visitas importantes y buena energía.

Yacopini Mercedes Benz (17) Adrián Silioni, Valeria Sebastianelli, Camila Guevara y juan Marinado.

Yacopini Mercedes Benz (27) José Luis Saldaña, Roberto Graziolin, Gonzalo Lafuente, Flavio Kristich y Federico Croce.

Yacopini Mercedes Benz (18) Gerardo Suárez, Augusto Mazzuchi, Martín Solano y Roberto Lucke.

Yacopini Mercedes Benz (19) Diego Marín, Ignacio Simone y Juan Manuel Bertengo.

Yacopini Mercedes Benz (25) La foto institucional, siempre presente.

Yacopini Mercedes Benz (32) Érica Vicario, José Luis Saldaña, Flavio Kristich y Ángeles Barcarolo.