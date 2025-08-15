Wanda Nara en México: mirá su look y el bolso de 6.400 dólares qué lució

Mirá el conjunto deportivo que llevó Wanda Nara, con color y accesorios de alto impacto en una sola apuesta.

Así fue el look de Wanda Nara en su primer día en México.

Mientras Darío Barassi y Wanda Nara recorrían locaciones mexicanas para las grabaciones de la segunda temporada de Love is Blind Argentina, la empresaria y conductora se tomó el momento para sacarse un par de fotos luciendo su look.

La primera imagen que compartió fue un selfie frente al espejo. En el centro, llevó un corpiño deportivo en verde neón, mientras que, por encima, lució un set de campera y pantalón oversized de nylon en tonos grises, atravesados por franjas verdes que retomaban el color del top.

En esa misma imagen, otro detalle que se notó fue el de su pelo, todavía húmedo, y un pequeño objeto que destilaba toda la opulencia. Se trataba de un bolso porta maquillaje de Louis Vuitton en cuero marrón con el reconocido monograma de la firma.

Poco después, Wanda publicó otra toma, esta vez descendiendo de un vehículo, con el mismo conjunto pero un cambio en los accesorios. La cartera elegida era un modelo Chanel 25 en cuero negro matelaseado, con bolsillos laterales y herrajes metálicos, cuyo valor es de 6.400 dólares.