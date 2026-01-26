Wanda Nara apostó al body cavado para hacer un anuncio: las fotos
No te pierdas las fotos de los looks sensuales que lució Wanda Nara para anunciar su nuevo remix. ¡Los detalles en la nota!
En pleno escándalo con Mauro Icardi, Wanda Nara eligió anunciar el remix de su tema “O Bicho Vai Pegar” con una serie de looks que no dejaron lugar a medias tintas.
En las imágenes que compartió en Instagram, Wanda se mostró con un body negro colaless, ajustadísimo, que combinó con unas bucaneras fucsias cubiertas de brillos plateados. El diseño contaba con una terminación en punta y taco aguja alto, que elevó el estilismo y le dio un aire escénico, pensado para captar atención desde el primer segundo.
Te Podría Interesar
El beauty look acompañó con un maquillaje con delineado negro y máscara de pestañas a juego, mientras que el pelo lo llevó suelto, trabajado con ondas naturales y descontracturadas, que equilibró el conjunto con un aire más relajado.
En otra de las fotos, Wanda apostó por un body tono mocha mousse, estampado con un patrón abstracto en un marrón más oscuro. El diseño tenía la espalda completamente descubierta y tiras que se cruzaban en la parte posterior. Sobre la prenda estrella, agregó un abrigo de piel sintética en tonos marrones y aros argolla dorados que terminaron de cerrar el look.
“De un éxito nace otro éxito. MANIFESTANDO EL HIT DEL VERANO. O BICHO VAI PEGAR REMIX”, escribió Wanda, junto a emojis de fuego y sol.