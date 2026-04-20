Waffles: la receta perfecta para desayunos increíbles
Disfruta de la receta perfecta para preparar unos deliciosos Waffles que transformarán tus desayunos en momentos inolvidables.
Los waffles tienen un equilibrio perfecto entre lo crocante y lo esponjoso que los vuelve irresistibles. Aunque suelen asociarse a cafeterías o brunchs, hacer la receta en casa es mucho más simple de lo que parece. Además, permiten transformar un desayuno común en algo mucho más especial, con muy poco esfuerzo. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
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2 huevos
200 ml de leche
150 g de harina
2 cucharadas de azúcar
80 g de manteca derretida
1 cucharadita de polvo de hornear
1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta
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Batir los huevos con el azúcar.
Agregar la leche, la manteca y la vainilla.
Incorporar la harina y el polvo de hornear.
Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
Calentar la wafflera.
Verter una porción de mezcla.
Cocinar hasta que estén dorados.
Retirar con cuidado.
Repetir con el resto de la mezcla.
Servir con el topping elegido. ¡Y listo!