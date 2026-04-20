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Waffles: la receta perfecta para desayunos increíbles

Disfruta de la receta perfecta para preparar unos deliciosos Waffles que transformarán tus desayunos en momentos inolvidables.

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Prepará los waffles más ricos.

Prepará los waffles más ricos.

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Los waffles tienen un equilibrio perfecto entre lo crocante y lo esponjoso que los vuelve irresistibles. Aunque suelen asociarse a cafeterías o brunchs, hacer la receta en casa es mucho más simple de lo que parece. Además, permiten transformar un desayuno común en algo mucho más especial, con muy poco esfuerzo. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 2 huevos

  • 200 ml de leche

  • 150 g de harina

  • 2 cucharadas de azúcar

  • 80 g de manteca derretida

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

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Prepara unos waffles exquisitos con esta receta paso a paso.

Prepara unos waffles exquisitos con esta receta paso a paso.

Paso a paso de la receta

  1. Batir los huevos con el azúcar.

  2. Agregar la leche, la manteca y la vainilla.

  3. Incorporar la harina y el polvo de hornear.

  4. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

  5. Calentar la wafflera.

  6. Verter una porción de mezcla.

  7. Cocinar hasta que estén dorados.

  8. Retirar con cuidado.

  9. Repetir con el resto de la mezcla.

  10. Servir con el topping elegido. ¡Y listo!

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