Waffles: la receta perfecta para desayunos increíbles

Los waffles tienen un equilibrio perfecto entre lo crocante y lo esponjoso que los vuelve irresistibles. Aunque suelen asociarse a cafeterías o brunchs, hacer la receta en casa es mucho más simple de lo que parece. Además, permiten transformar un desayuno común en algo mucho más especial, con muy poco esfuerzo. ¡Manos a la obra!