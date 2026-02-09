Úrsula Corberó y el look rosa que redefinió la moda premamá

La actriz, Úrsula Corberó, celebró el embarazo con un outfit re canchero. ¡No te pierdas la foto en la nota!

La actriz española, Úrsula Corberó, eligió un diseño rosa empolvado de la firma Pepa Salazar que rompió con los moldes tradicionales asociados a la maternidad. El resultado fue un look chic y atrevido que celebró esta etapa desde la moda y con toda la actitud.

Pepa Salazar es una firma contemporánea que apostó siempre por siluetas femeninas, artísticas y con una impronta fuerte. En ese marco, Úrsula encontró un aliado perfecto para expresar sensualidad y poder con este outfit que mezcló delicadeza cromática con una presencia contundente.

El conjunto, ajustado al cuerpo y con un hombro al descubierto, acompañó el embarazo con seguridad, y lejos de ocultar la silueta, el diseño la realzó, demostrando que la maternidad también pudo convivir con propuestas ceñidas y de pasarela.

El rosa empolvado funcionó como un tono delicado pero potente, por lo que no resultó naïf ni excesivamente romántico. Sobre todo, al implementar como accesorios unos lentes de sol, zapatos, medias y cartera en negro, que la hicieron ver muy canchera.