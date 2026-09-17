Una argentina hace historia en las nominaciones de un prestigioso premio del vino

La enóloga mendocina Andrea Ferreyra fue nominada a Winemaker of the Year 2026 , una de las categorías principales de los Wine Star Awards que organiza la prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast. Ella integra una selección de cinco profesionales de distintos países y su nombre vuelve a poner a la vitivinicultura argentina en el centro de la escena internacional.

Pero hay algo todavía más significativo: es la primera mujer argentina nominada en esta categoría .

Hay historias que se escriben de a poco. Vendimia tras vendimia, cosecha tras cosecha, copa tras copa. La de Andrea Ferreyra es una de ellas. Y ahora acaba de sumar un capítulo que trasciende las fronteras de Mendoza.

Es que la noticia ha puesto feliz a muchos integrantes del mundo del vino argentino. Ferreyra es una de las más queridas por sus pares. Se trata de una mujer con una profunda conexión con el Valle de Uco y una carrera construida con perfil bajo, trabajo y pasión por el vino.

Este reconocimiento llega después de más de 25 años de una carrera desarrollada casi siempre entre viñedos y bodegas mendocinas. Una trayectoria que comenzó mucho antes de que aparecieran los premios, cuando el Valle de Uco era para Andrea un paisaje cercano y familiar.

De chica visitaba la finca de su abuela en la zona. Allí comenzó una relación con la tierra que con los años terminaría convirtiéndose en una profesión. Estudió Enología en la Universidad Juan Agustín Maza, realizó un posgrado en Management de Calidad del Viñedo al Vino y continuó su formación con estudios de Maestría en Gerenciamiento Estratégico Vitivinícola.

Después llegaron las primeras experiencias profesionales. Bodegas y Viñedos La Rural y Bodega y Cavas de Weinert fueron dos de los lugares que marcaron especialmente su formación técnica. En 2006 llegó a Finca La Celia, donde seis años después asumió como jefa de Enología. Y allí encontró, de alguna manera, un lugar para desarrollar una mirada propia.

¡Andrea Ferreyra, feliz!

Andrea y una bodega con mucha historia

La Celia no es una bodega más para la historia del vino mendocino. Fundada en 1890, es considerada la bodega más antigua del Valle de Uco y tiene además un vínculo especial con el Malbec: su fundador, Eugenio Bustos, fue pionero en plantar esta variedad en la región.

En ese escenario, Andrea lleva casi dos décadas trabajando para interpretar un territorio que conoce profundamente. Desde 2016 trabaja junto al reconocido enólogo italiano Alberto Antonini, además de haber compartido distintos proyectos con consultores internacionales.

El resultado de ese trabajo comenzó a reflejarse también en las copas. Los vinos elaborados bajo su conducción fueron acumulando reconocimientos de la prensa especializada internacional y, en 2024, La Celia Elite Malbec 2022 ingresó al Top 100 de Wine Enthusiast, en una lista que incluyó solamente tres vinos argentinos.

La nominación actual, entonces, no aparece de la nada. Andrea ya había sido distinguida internacionalmente. En 2018 recibió en Japón el reconocimiento a Mejor Enóloga Mujer de los Sakura Japan Women’s Wine Awards. Y este año también fue incluida entre las candidatas a Mejor Enóloga/Hacedora/Vitultora de los premios Winexplorers, otro reconocimiento que pone en evidencia el lugar que ocupa dentro de la industria argentina.

Ahora, Wine Enthusiast vuelve a colocarla bajo los reflectores.

Los Wine Star Awards fueron creados en 2000 para reconocer a personas y empresas que realizan contribuciones destacadas al mundo del vino y las bebidas espirituosas. La redacción de la revista selecciona cada año a cinco finalistas por categoría y los ganadores se anuncian en una edición especial de la publicación, con una gala de celebración prevista para enero de 2027.

La Argentina, cuatro veces presente

Para Argentina, además, se trata de una nueva señal del peso que adquirió su industria vitivinícola en el escenario internacional. Antes de Andrea llegaron a esta categoría Jorge Riccitelli, quien obtuvo el premio en 2012; Juan Pablo Murgia, nominado en 2023; y Alejandro Vigil, nominado en 2025.

Esta vez, sin embargo, hay una diferencia histórica: el nombre argentino es el de una mujer.

“Es un honor enorme recibir esta nominación”, dice Andrea. Y, fiel a una manera de entender su profesión, enseguida comparte el reconocimiento con quienes la acompañan. Para ella, más que un logro individual, representa un hito para La Celia y es el reflejo del esfuerzo cotidiano de todo el equipo.

También entiende que detrás de su nombre hay algo mucho más grande. “Cada nominación internacional ayuda a validar la calidad”, sostiene. Y destaca que estos reconocimientos contribuyen a mostrar el prestigio de terruños como el Valle de Uco y la consistencia de la industria argentina frente a los mercados más exigentes del mundo. Quizás por eso esta nominación tenga un sabor especial.

Porque habla de una mujer que lleva más de 25 años haciendo vino, pero también de una generación de profesionales que convirtió al Valle de Uco en una referencia internacional. Habla de una bodega con 125 años de historia y de una Mendoza que aprendió a contarle al mundo que sus montañas, sus suelos y sus viñedos pueden convertirse en vinos capaces de sentarse en las mismas mesas que los grandes del planeta.

Y habla, también, de Andrea.

De aquella mendocina que comenzó mirando los viñedos de su abuela y que hoy ve su nombre entre las cinco candidatas a uno de los reconocimientos más importantes de la industria mundial.

El resultado llegará en enero. Pero la historia, a Andrea Ferreyra, hace tiempo que ya la destacó.