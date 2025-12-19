Tres playas de Chile ideales para disfrutar el verano lejos de las multitudes

Cada verano , miles de argentinos cruzan a Chile atraídos por las compras, la cercanía y también por el mar. Sin embargo, gran parte del turismo suele concentrarse siempre en los mismos puntos, dejando de lado otras playas que sorprenden por su belleza y tranquilidad.

A lo largo de la costa chilena existen playas cuidadas, con arenas claras, aguas limpias y paisajes que combinan naturaleza y calma. Son destinos ideales para quienes buscan descansar, caminar junto al mar y disfrutar del verano sin aglomeraciones.

Desde sectores más exclusivos hasta balnearios familiares y relajados, estas playas se convirtieron en una excelente alternativa para vivir el verano de otra manera. A continuación, tres opciones que valen la pena descubrir en Chile.

Ubicada en la región de Valparaíso, Cachagua es una de las playas más lindas y elegantes de Chile. Su arena clara, su entorno cuidado y su ambiente tranquilo la convierten en un destino ideal para descansar y disfrutar del mar.

Es una playa amplia, perfecta para largas caminatas, con aguas aptas para el baño y sectores ideales para familias. Además, muy cerca se encuentra la Isla Cachagua, donde se pueden observar pingüinos de Humboldt desde la costa .

image Para los amantes de las caminatas por las playas, se puede ir de Cachagua a Zapallar y viceversa. GoChile

Zapallar

Zapallar es una de las playas más pintorescas de la costa chilena. Rodeada de cerros verdes y casas históricas, ofrece un paisaje único que combina mar y naturaleza.

La playa principal tiene aguas calmas y limpias, ideales para nadar y relajarse. El paseo costero que une Zapallar con Cachagua es uno de los más lindos de la región y permite disfrutar vistas privilegiadas del Pacífico.

Pichidangui

Más al norte, en la región de Coquimbo, Pichidangui aparece como una de las playas más tranquilas y familiares de Chile. Su bahía protegida ofrece aguas serenas, ideales para el baño y deportes náuticos suaves.

La playa es extensa, con arena firme y un entorno relajado, perfecta para quienes buscan desconectar. Además, cuenta con buena gastronomía local y una costanera ideal para pasear al atardecer.