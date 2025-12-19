Tres playas de Chile ideales para disfrutar el verano lejos de las multitudes
Chile ofrece playas de gran belleza natural, con aguas limpias, paisajes cuidados y entornos tranquilos. Más allá de los balnearios más conocidos, estas tres playas se destacan por su encanto y su perfil relajado.
Cada verano, miles de argentinos cruzan a Chile atraídos por las compras, la cercanía y también por el mar. Sin embargo, gran parte del turismo suele concentrarse siempre en los mismos puntos, dejando de lado otras playas que sorprenden por su belleza y tranquilidad.
A lo largo de la costa chilena existen playas cuidadas, con arenas claras, aguas limpias y paisajes que combinan naturaleza y calma. Son destinos ideales para quienes buscan descansar, caminar junto al mar y disfrutar del verano sin aglomeraciones.
Desde sectores más exclusivos hasta balnearios familiares y relajados, estas playas se convirtieron en una excelente alternativa para vivir el verano de otra manera. A continuación, tres opciones que valen la pena descubrir en Chile.
Cachagua
Ubicada en la región de Valparaíso, Cachagua es una de las playas más lindas y elegantes de Chile. Su arena clara, su entorno cuidado y su ambiente tranquilo la convierten en un destino ideal para descansar y disfrutar del mar.
Es una playa amplia, perfecta para largas caminatas, con aguas aptas para el baño y sectores ideales para familias. Además, muy cerca se encuentra la Isla Cachagua, donde se pueden observar pingüinos de Humboldt desde la costa.
Zapallar
Zapallar es una de las playas más pintorescas de la costa chilena. Rodeada de cerros verdes y casas históricas, ofrece un paisaje único que combina mar y naturaleza.
La playa principal tiene aguas calmas y limpias, ideales para nadar y relajarse. El paseo costero que une Zapallar con Cachagua es uno de los más lindos de la región y permite disfrutar vistas privilegiadas del Pacífico.
Pichidangui
Más al norte, en la región de Coquimbo, Pichidangui aparece como una de las playas más tranquilas y familiares de Chile. Su bahía protegida ofrece aguas serenas, ideales para el baño y deportes náuticos suaves.
La playa es extensa, con arena firme y un entorno relajado, perfecta para quienes buscan desconectar. Además, cuenta con buena gastronomía local y una costanera ideal para pasear al atardecer.