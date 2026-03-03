Tomates rellenos clásicos: una receta fácil y fresca que te va a encantar
Aprendé a preparar esta receta liviana que lleva ingredientes simples para lograr un plato ideal para los días calurosos.
Los tomates rellenos son un clásico del verano argentino que nunca pasa de moda. Son rendidores, fáciles de preparar y además funcionan como entrada, plato principal liviano o acompañamiento. Esta receta simple prioriza el uso de ingredientes frescos y una preparación rápida, para no pasar tiempo de más en la cocina. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
4 tomates grandes
1 lata de atún
2 cucharadas de mayonesa
Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
-
Cortá la tapa de los tomates.
Retirá la pulpa con cuidado.
Mezclá el atún con mayonesa, sal y pimienta.
Rellená los tomates.
Llevá a la heladera antes de servir. ¡Y listo!