Taína Gravier le robó un vestido carísimo a Valeria Mazza: te lo mostramos

Taína Gravier sorprendió con una pieza de Armani y logró un look muy comentado. ¡Ella misma confesó el hurto entre risas!

Taína Gravier asistió este martes al lanzamiento de la nueva colección cápsula de Ariana Grande para Swarovski en un evento exclusivo de Buenos Aires. Con apenas 17 años, la joven ya instalada en el circuito más selecto de la ciudad, protagonizó una aparición que se destacó por su look, puesto que lució un diseño que perteneció a su madre, Valeria Mazza, y llevaba la firma de Armani.

El modelo, en un delicado tono celeste, presentaba una construcción en capas que crearon una silueta etérea. Toda la superficie del vestido estaba intervenida con brillantes plateados dispuestos en arabescos y formas solares, un trabajo minucioso que remitió a la alta costura y que elevó la prenda a una categoría casi ornamental, mientras que el escote también contaba con lentejuelas bordadas en el mismo tono.

“Se lo robé del vestidor a mi mamá”, confesó con diversión. Para acompañar el vestido, eligió unas sandalias metalizadas de taco alto, con tobillera y tira fina en el empeine, un calzado que le dio elegancia, pero sin competir con la carga visual del diseño principal.

En cuanto a las joyas, Taína lució una gargantilla y un brazalete con cristales de colores de Swarovski, en honor a la firma anfitriona.