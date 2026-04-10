Rocío Robles y Adrián Suar: así se vistieron en su primera salida juntos

No te pierdas todos los detalles y fotos de los looks de pareja que lucieron Rocío Robles y Adrián Suar en su primera salida oficial.

Las primeras apariciones públicas suelen generar expectativa, y cuando se trata de una pareja nueva, la atención se multiplica. Rocío Robles y Adrián Suar hicieron su debut oficial como pareja en el estreno de "Desde el Jardín", donde combinaron looks.

Rocío apostó por la sastrería y eligió un conjunto en rosa pálido, casi off white. El saco entallado y el pantalón cigarrillo, ambos con un estampado abstracto en el mismo tono, lograron una textura visual interesante dentro de la monocromía.

Además, lució un pañuelo largo al tono que le estilizó aún más la silueta, mientras que los stilettos de cuero marrón con punta fina sumaron un contrapunto cálido. Por último, un pequeño broche dorado funcionó como el acento justo que elevó el conjunto.

A su lado, Adrián optó por un total black elegante pero relajado de saco, remera de algodón, pantalón achupinado y zapatillas deportivas. Un look cuidado que no compitió con el de Rocío, sino que lo acompañó, construyendo una imagen de pareja coordinada.