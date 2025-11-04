Quién es la mejor sommelier de Argentina

En una final cargada de emoción, conocimiento y talento, Alma Cabral Arrieta fue elegida Mejor Sommelier de Argentina 2025 por la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS). La competencia se llevó a cabo en el Hotel NH City de Buenos Aires, donde la sommelier paraguaya se destacó por su precisión técnica, su carisma y su pasión por el vino. El segundo puesto fue para Patricio Zárate y el tercero para James Still.

Alma Cabral Arrieta (2) Quién es Alma Alma Cabral Arrieta, egresada del Centro Argentino de Vinos y Espirituosas (CAVE), representará a la Argentina en el Concurso Mundial de Sommeliers 2026, organizado por la Association de la Sommellerie Internationale (ASI). Con amplia experiencia en reconocidos restaurantes como Tegui, La Bourgogne, Restó y Sucre, además de una pasantía en Le Suquet – Maison Bras (Francia), Cabral Arrieta también se desempeña como docente y consultora. “Después de tanto sacrificio, todos llegamos a algún lugar… el esfuerzo siempre tiene su recompensa”, expresó emocionada al recibir el galardón.

El Concurso Mejor Sommelier de Argentina, organizado cada tres años por la AAS, celebró en 2025 su décima edición. Los participantes fueron evaluados en pruebas teóricas, catas a ciegas y ejercicios prácticos de servicio, que incluyeron vinos, destilados, cervezas, café, té y sake. Las instancias finales pusieron a prueba no solo la técnica, sino también la empatía, la comunicación y la capacidad de transmitir conocimiento con elegancia.

sommelier Fiesta del vino El cierre del #SOMMARG25 fue una verdadera fiesta del vino argentino. En un auditorio colmado de colegas, periodistas y bodegas, los tres finalistas ofrecieron un espectáculo de profesionalismo y sensibilidad. Además, el evento incluyó una feria de vinos y una Masterclass de Sake, consolidando al certamen como un espacio de formación y camaradería.