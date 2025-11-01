Un empresario argentino vinculado al vino premiado a nivel mundial

Fue distinguido en uno de los premios más prestigiosos de la industria mundial del vino, por su visión y compromiso con la excelencia y la sustentabilidad.

El empresario argentino Alejandro Pedro Bulgheroni fue galardonado con el “Lifetime Achievement Award” en los Wine Star Awards 2025, otorgados por la reconocida revista estadounidense Wine Enthusiast. Este premio se encuentra entre los más respetados del mundo del vino y distingue a las personalidades e instituciones que han contribuido de manera excepcional al desarrollo y la evolución de la industria a nivel global.

El reconocimiento, que será entregado durante una gala en Nueva York, en enero de 2026, celebra la trayectoria de Bulgheroni y su pasión por transformar una profunda conexión con la tierra en un proyecto vitivinícola de alcance internacional: Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV), un grupo que reúne 15 bodegas en seis países (Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Australia) guiadas por una misma filosofía de autenticidad, excelencia y respeto por el terroir.

EWP2015_bodega_garzon-3489 Bulgheroni recorriendo los viñedos de Bodega Garzón, en Uruguay. “Mi conexión con la tierra comenzó de otro modo, pero con el tiempo descubrí en el vino una forma de unir tradición, naturaleza y comunidad. Hoy mi mayor satisfacción es ver cómo cada viñedo expresa su propia cultura, y cómo ese espíritu trasciende a través de nuestros vinos”, expresó Alejandro Pedro Bulgheroni.

Una visión que trasciende fronteras con el vino Desde su trabajo pionero en Bodega Garzón y Bodega Brisas en Uruguay, referentes de la vitivinicultura sostenible en Sudamérica, Bulgheroni expandió su filosofía para crear un portafolio de bodegas excepcionales en distintos rincones del mundo: Bodega Argento, Viña Artesano y Vistalba en Mendoza, junto a Otronia en la Patagonia (Argentina); Lithology en Napa Valley (Estados Unidos); Dievole, Poggio Landi, Podere Brizio, Tenuta Le Colonne y Cantina Meraviglia en Toscana (Italia); Château Suau y Château Langalerie en Burdeos (Francia); y Alkina, en Barossa Valley (Australia).

Hoy, Alejandro Bulgheroni Family Vineyards abarca más de 1.150 hectáreas en todo el mundo: una expresión viva de una filosofía basada en la excelencia, la sustentabilidad y el sentido más puro del origen.