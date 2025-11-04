Descubrí por qué Valparaíso es el destino perfecto para este verano

La Región de Valparaíso se prepara para un verano 2026 con fuerte presencia argentina. Con el objetivo de impulsar la llegada de turistas desde este lado de la cordillera, una delegación oficial encabezada por la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso (CRTV), el Gobierno Regional, consejeros y la Dirección Regional de Sernatur, visitará Mendoza entre el 6 y el 9 de noviembre.

El propósito de esta acción es claro: posicionar a Valparaíso como uno de los destinos preferidos por los argentinos para las vacaciones y escapadas de fin de semana largo. La comitiva estará acompañada por una destacada representación del sector privado chileno, que incluirá tour operadores, asociaciones hoteleras, centros comerciales, guías turísticos y empresas de entretenimiento. Juntos buscarán mostrar, en primera persona, todo lo que la región tiene para ofrecer.

Erick Fuentes, director y jefe de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, destacó que la región cuenta con una oferta diversa que combina “playas, patrimonio, valles vitivinícolas, montaña y una experiencia excepcional”. Esa variedad convierte a Valparaíso en una alternativa ideal para quienes buscan un destino cercano pero con una identidad única.

Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca Cabrera subrayó la importancia de estrechar los vínculos con Argentina: “En los próximos días nuestra Corporación Regional de Turismo, junto a otras autoridades, estarán en Mendoza fortaleciendo las relaciones bilaterales y promoviendo nuestra región como un destino turístico preferente”.

La agenda de actividades diseñada por la delegación contempla cuatro días de intensa promoción, con propuestas tanto para el público general como para profesionales del turismo mendocino.

El viernes 7 de noviembre marcará el inicio de la campaña en un punto central de la ciudad, con degustaciones gastronómicas, presentaciones de bailes típicos, concursos y entrega de material promocional. La idea es acercar la experiencia chilena al público local, encendiendo el entusiasmo por planificar las vacaciones al otro lado de la cordillera.

Esa misma noche se desarrollará un evento exclusivo llamado “Destino que Inspira: Valparaíso Región”, en el espacio Gomez Rooftop. Será una instancia de encuentro con la prensa y los principales operadores turísticos de Mendoza, donde se presentará la oferta regional en detalle, acompañada de experiencias gastronómicas y degustaciones.

El sábado 8, las actividades estarán orientadas al público general con un evento en el Parque Central de 17 a 21. Habrá sorpresas y la promoción directa de paquetes turísticos, además de concursos con premios de experiencias e importantes descuentos para usar en Chile. Finalmente, el domingo 9 la comitiva realizará el cierre en el Parque General San Martín, específicamente en el Club Mendoza de Regatas, donde se espera una jornada familiar para seguir compartiendo la cultura y los atractivos de la Región de Valparaíso.

4-quintero

Qué ofrece la Región de Valparaíso

La campaña busca despertar el interés de los mendocinos y turistas argentinos en general, resaltando la variedad de paisajes y experiencias que ofrece la región: desde las icónicas playas de Viña del Mar hasta los cerros patrimoniales de Valparaíso, pasando por el litoral central y los valles interiores conocidos por su producción vitivinícola.

Los stands de promoción ofrecerán información sobre alojamiento, gastronomía, rutas turísticas y eventos culturales, junto con degustaciones de productos típicos. El objetivo es que cada visitante pueda planificar su viaje con todas las herramientas necesarias y descubrir la diversidad de alternativas que brinda el destino.

2-quintero

Turismo, integración y futuro compartido

Para la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco Palza, esta iniciativa es parte de un esfuerzo sostenido por fortalecer el turismo y la integración entre ambos países. “Queremos seguir posicionando a la Región de Valparaíso como uno de los destinos favoritos para los turistas argentinos. Nuestra región ofrece una combinación única de playas, patrimonio, cultura, naturaleza y gastronomía, ideal para disfrutar de un verano inolvidable”, destacó.

Desde el Gobierno Regional, el gobernador Rodrigo Mundaca recordó además la importancia del vínculo con Mendoza y el acuerdo por el Cristo Redentor, símbolo de unión entre ambos pueblos. “Seguiremos trabajando por el turismo, pero también por la integración y la paz entre nuestros territorios”, afirmó.

2-viña

Con esta campaña, Valparaíso busca mucho más que atraer visitantes: pretende consolidar un puente cultural y turístico que fortalezca el lazo entre Chile y Argentina, invitando a los viajeros a descubrir un destino que combina historia, mar, sabores y calidez humana.

Esta temporada estival, como casi todos los veranos, la Región de Valparaíso se proyecta como una alternativa cercana, diversa y vibrante para los argentinos que buscan experiencias sin alejarse demasiado de casa. Entre el océano Pacífico y los valles interiores, la región promete descanso, cultura y naturaleza en un solo viaje: una invitación abierta a cruzar la cordillera y vivir el verano al estilo chileno.