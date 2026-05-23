Qué le pasó a John Travolta: así apareció en el Festival de Cannes

El particular estilo de John Travolta en el Festival de Cannes, se volvió viral y generó memes en redes. Mirá lo que se puso.

Durante el 79º Festival de Cine de Cannes, John Travolta causó sensación con una aparición que se volvió viral en redes sociales no tanto por su película sino por su peculiar elección de vestuario.

El actor de 72 años, que llegó al certamen para promocionar "Propeller One-Way Night Coach", su debut como director en el que también actúa su hija Ella Bleu Travolta de 26 años, apareció con anteojos redondos y una serie de boinas de distintos colores que llamaron la atención de los fotógrafos y de los usuarios de las plataformas digitales, que no tardaron en compartir memes sobre el el protagonista de "Grease".

En una entrevista con CNN, Travolta explicó la lógica detrás de su elección indumentaria: "Dije: 'Esta vez soy director. Eres actor, interpreta el papel de director, luce como un director de la vieja escuela'", una declaración que reveló que el cambio fue una decisión meditada y coherente con su nuevo rol detrás de cámaras.

El actor agregó que investigó imágenes de cineastas de décadas pasadas antes de definir su estilo para el festival, y que entre los referentes que estudió figuran nombres como Ingmar Bergman y Francis Ford Coppola, dos gigantes del cine que supieron construir una imagen de autor tan poderosa como sus películas. "Busqué fotos de los años 20, 30, 40, 50 y 60, y los directores de la vieja escuela usaban boinas y anteojos. Pensé: 'Eso es lo que voy a hacer. Es un homenaje a ser director, así que voy a interpretar ese papel'", declaró al canal.