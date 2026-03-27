Qué hacer en Mendoza este fin de semana: agenda cultural con teatro, libros y música

Mendoza ofrece este fin de semana una agenda cultural amplia y variada, pensada tanto para mendocinos como para turistas que buscan propuestas artísticas de calidad. Con actividades que abarcan literatura, teatro y música , la programación se despliega en distintos espacios culturales de la provincia y propone opciones para públicos de todas las edades y preferencias, con funciones gratuitas y espectáculos con entradas accesibles.

La grilla comienza el viernes con una fuerte impronta literaria. A las 18 horas, el Club de Lectura El Minotauro abre su ciclo en el ECA Sur Enrique Sosbich , ubicado en el Kilómetro Cero de San Rafael. Fundado en 2025 por el escritor Alejandro Lomoro, este proyecto cultural propone un cruce entre literatura, música y reflexión simbólica, con el objetivo de generar espacios de encuentro y fortalecer la identidad regional. El encuentro se extenderá hasta las 20.30 y contará con un monólogo teatral a cargo de Sol Cival, música jazz de autor interpretada por Gabriel Pinto, la lectura de cuentos neo fantásticos del propio Lomoro y poemas en prosa leídos por jóvenes de San Rafael. La entrada es gratuita.

Ese mismo viernes, a las 19 horas, la Biblioteca Pública General San Martín (Avenida San Martín 1843, Ciudad de Mendoza) será sede de la presentación del libro Relatos trasandinos – Futre, de Fernando Camaya. La obra recupera uno de los mitos más inquietantes de la cordillera mendocina a través de una narración que combina memoria barrial, investigación y elementos sobrenaturales. La actividad también será con entrada libre y gratuita.

La noche del viernes ofrece múltiples opciones teatrales. A las 20.30 horas, en la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), se presentará Elogio al amor, una obra inspirada en El banquete de Platón, bajo la dirección de Martín Neglia. La propuesta invita a reflexionar sobre el amor y el deseo a través de discursos y diálogos filosóficos. Las entradas tienen un valor de $8.000 y se adquieren en entradaweb.com.

A las 21 horas, en la Sala Tito Francia del mismo espacio cultural, sube a escena Misión Divina, una comedia negra que expone los secretos más oscuros de una familia de clase media-alta y los intentos desesperados por mantenerlos ocultos. La obra es presentada por el Taller de Teatro La Cuarta Pared y dirigida por Vivi Planinsek. La entrada general cuesta $15.000.

También a las 21 horas continúa el XXIII Encuentro Internacional TeatroXLaMemoria, con la presentación de Cascada 126, una obra de dramaturgia contemporánea dirigida por el grupo Errantes del Desierto, de México, en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

El viernes cierra a las 21.30 horas en el Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza) con El bululú. Antología endiablada, protagonizada por Osqui Guzmán. El espectáculo retoma la tradición del comediante itinerante y fusiona el teatro del Siglo de Oro español, la poesía de Federico García Lorca y elementos de la cultura boliviana. Las entradas van desde los $15.000 en preventa hasta los $25.000 en puerta, disponibles en entradaweb.com.

Teatro-Independencia-noche-1536x1024 Fachada del teatro Independencia.

Sábado de música y teatro por la memoria

El sábado 28 de marzo, a las 21 horas, el Teatro Independencia será escenario de Spinetta en el Aire, un homenaje musical que recorre las distintas etapas creativas de Luis Alberto Spinetta. El espectáculo incluye una puesta escénica original y relatos en vivo, con la participación de músicos invitados. La entrada general tiene un valor de $30.000.

Ese mismo sábado, a las 21 horas, el XXIII Encuentro Internacional TeatroXLaMemoria continúa en la sala B+M Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz) con La nostalgia del sátiro, una obra dirigida por Jhoan Manuel Ospina, de Colombia.

Domingo orquestal

El domingo 29 de marzo, a las 20.30 horas, Elogio al amor regresa al escenario de la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc para quienes no pudieron verla el viernes. La entrada general mantiene un valor de $8.000.

Finalmente, a las 21 horas, el Teatro Independencia será sede de Compositores Mendocinos Sinfónico – Volumen II, concierto que marca la apertura de la cuarta temporada de la Orquesta Pianoforte. La propuesta reúne a compositores locales que presentan versiones orquestales de sus canciones, reafirmando el valor de la creación mendocina. Las entradas anticipadas cuestan $15.000 y la entrada general $20.000.

A la misma hora, el XXIII Encuentro Internacional TeatroXLaMemoria cerrará su programación del domingo con el estreno de Señales de Humo, dirigida por el Grupo La Resistencia Teatro, en la sala B+M Manuel Belgrano.