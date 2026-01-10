Presenta:

Estilo

|

Receta

Postre frío de limón y queso: una receta fresca y sin horno para el verano

Aprendé esta receta para lograr un postre simple pero muy rico, perfecto para cerrar tus comidas con algo dulce.

MDZ Estilo

Un postre de limón totalmente exquisito y perfecto para el calor.

Un postre de limón totalmente exquisito y perfecto para el calor.

Este postre se arma sin horno y logra un equilibrio muy rico entre frescura y dulzura, para esos días en los que querés algo dulce, pero no sufrir con el calor del horno. Además, el limón en esta receta le da el punto de acidez ideal, mientras que el queso logra una suavidad que lo vuelve irresistible. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • Galletitas dulces

  • Queso crema

  • Jugo de limón

  • Azúcar

LIMÓN
La mejor receta del verano.

La mejor receta del verano.

Paso a paso de la receta

  1. Se mezcla el queso con azúcar y limón.

  2. Se arma una base de galletitas.

  3. Se cubre con la crema.

  4. Se enfría en heladera antes de servir. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas