Postre frío de limón y queso: una receta fresca y sin horno para el verano

Este postre se arma sin horno y logra un equilibrio muy rico entre frescura y dulzura, para esos días en los que querés algo dulce, pero no sufrir con el calor del horno. Además, el limón en esta receta le da el punto de acidez ideal, mientras que el queso logra una suavidad que lo vuelve irresistible. ¡Manos a la obra!