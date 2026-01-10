Postre frío de limón y queso: una receta fresca y sin horno para el verano
Aprendé esta receta para lograr un postre simple pero muy rico, perfecto para cerrar tus comidas con algo dulce.
Este postre se arma sin horno y logra un equilibrio muy rico entre frescura y dulzura, para esos días en los que querés algo dulce, pero no sufrir con el calor del horno. Además, el limón en esta receta le da el punto de acidez ideal, mientras que el queso logra una suavidad que lo vuelve irresistible. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
-
Galletitas dulces
Queso crema
Jugo de limón
Azúcar
Paso a paso de la receta
-
Se mezcla el queso con azúcar y limón.
Se arma una base de galletitas.
Se cubre con la crema.
Se enfría en heladera antes de servir. ¡Y listo!