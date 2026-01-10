El aliado del verano en la cocina: 3 recetas fáciles que se hacen en minutos

La freidora de aire gana protagonismo en verano: recetas rápidas, livianas y sin complicaciones para todos los días.

Pocas cosas generan tanta unanimidad en la cocina como la freidora de aire. En verano, cuando el tiempo y las ganas escasean, este electrodoméstico gana protagonismo por una razón simple: resuelve comidas completas en minutos y sin complicaciones. Sin horno, sin frituras pesadas y con resultados que sorprenden.

Mucho más que un aparato para papas fritas, la freidora de aire se adapta a platos rápidos, livianos y prácticos, ideales para los días de altas temperaturas. Estas son tres recetas fáciles que se preparan en poco tiempo y con ingredientes básicos.

Papas rústicas crocantes Un clásico que nunca falla y que en la freidora queda dorado por fuera y tierno por dentro.

Ingredientes: papas, aceite de oliva, sal, pimienta y pimentón. Preparación: lavar bien las papas y cortarlas en gajos, sin pelar. Condimentarlas con un chorrito de aceite y las especias. Cocinarlas en la freidora eléctrica a 180 grados durante 15 a 20 minutos, removiendo a mitad de cocción para lograr una cocción pareja. La freidora de aire se ha convertido en los últimos años en uno de los electrodomésticos más populares Foto: Shutterstock En verano se puede comer bien sin pasar horas en la cocina. Foto: Shutterstock Bastones de pollo rebozados Ideales para una comida rápida, acompañados con ensalada o alguna salsa fresca.

Ingredientes: pechuga de pollo, huevo, pan rallado, sal y especias a gusto. Preparación: cortar el pollo en tiras, pasarlas por huevo y luego por pan rallado. Llevar a la freidora eléctrica a 180 grados durante 12 a 15 minutos, hasta que estén bien doradas.