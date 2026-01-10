Presenta:

El aliado del verano en la cocina: 3 recetas fáciles que se hacen en minutos

La freidora de aire gana protagonismo en verano: recetas rápidas, livianas y sin complicaciones para todos los días.

Alejandro Llorente

Permite cocinar en verano sin horno ni frituras pesadas.

Pocas cosas generan tanta unanimidad en la cocina como la freidora de aire. En verano, cuando el tiempo y las ganas escasean, este electrodoméstico gana protagonismo por una razón simple: resuelve comidas completas en minutos y sin complicaciones. Sin horno, sin frituras pesadas y con resultados que sorprenden.

Mucho más que un aparato para papas fritas, la freidora de aire se adapta a platos rápidos, livianos y prácticos, ideales para los días de altas temperaturas. Estas son tres recetas fáciles que se preparan en poco tiempo y con ingredientes básicos.

Papas rústicas crocantes

Un clásico que nunca falla y que en la freidora queda dorado por fuera y tierno por dentro.

  • Ingredientes: papas, aceite de oliva, sal, pimienta y pimentón.
  • Preparación: lavar bien las papas y cortarlas en gajos, sin pelar. Condimentarlas con un chorrito de aceite y las especias. Cocinarlas en la freidora eléctrica a 180 grados durante 15 a 20 minutos, removiendo a mitad de cocción para lograr una cocción pareja.
La freidora de aire se ha convertido en los últimos años en uno de los electrodomésticos más populares Foto: Shutterstock
En verano se puede comer bien sin pasar horas en la cocina. Foto: Shutterstock

Bastones de pollo rebozados

Ideales para una comida rápida, acompañados con ensalada o alguna salsa fresca.

  • Ingredientes: pechuga de pollo, huevo, pan rallado, sal y especias a gusto.

Preparación: cortar el pollo en tiras, pasarlas por huevo y luego por pan rallado. Llevar a la freidora eléctrica a 180 grados durante 12 a 15 minutos, hasta que estén bien doradas.

Verduras grilladas en tiempo récord

Una opción liviana y saludable que se prepara sin esfuerzo.

  • Ingredientes: zucchini, zanahoria, cebolla y morrón, aceite de oliva, sal y hierbas.
  • Preparación: cortar las verduras, condimentarlas y cocinarlas en la freidora eléctrica a 170 grados durante 10 a 12 minutos, moviéndolas una vez para que se doren de manera uniforme.

Por qué la freidora de aire se impone en verano

La freidora permite cocinar rápido, usar menos aceite y evitar el calor del horno, algo clave en los meses más calurosos. Práctica, versátil y fácil de usar, se convirtió en una aliada para quienes buscan comer bien sin pasar horas en la cocina.

