Por qué algunas bebidas alcohólicas dan más resaca que otras

Después de una fiesta, una cena o un brindis entre amigos, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿por qué algunas veces el día siguiente apenas deja un leve dolor de cabeza y, en otras ocasiones, la resaca parece imposible de sobrellevar? Aunque la cantidad de alcohol consumida es determinante, los especialistas explican que no todas las bebidas provocan el mismo efecto en el organismo. La resaca , conocida en medicina como veisalgia , es la respuesta del cuerpo al exceso de alcohol.

Entre los síntomas más habituales aparecen dolor de cabeza, sed intensa, cansancio, náuseas, mareos, sensibilidad a la luz y dificultad para concentrarse. En algunos casos también pueden presentarse vómitos, molestias musculares y problemas de memoria.

Cuando una persona consume alcohol, el organismo comienza a metabolizarlo principalmente a través del hígado. Durante ese proceso se generan sustancias que, junto con la pérdida de líquidos y alteraciones metabólicas, explican gran parte del malestar que aparece horas después.

La resaca se experimenta luego de la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas Foto: Shutterstock

El alcohol también disminuye la acción de la hormona antidiurética, por lo que aumenta la eliminación de líquidos mediante la orina. Esa deshidratación favorece la aparición del clásico dolor de cabeza, la boca seca y la sensación de agotamiento al día siguiente.

Además, puede producir una disminución de los niveles de glucosa en sangre, lo que contribuye a la debilidad y al cansancio.

Las bebidas que suelen provocar resacas más intensas

Aunque el consumo excesivo de cualquier bebida alcohólica puede terminar en una resaca importante, las investigaciones muestran que algunas tienen mayor capacidad para generar estos síntomas.

Esto se debe a la presencia de sustancias llamadas congéneres, compuestos que aparecen durante la fermentación y el añejamiento del alcohol. Entre ellos se encuentran el metanol, la histamina y el acetaldehído, que pueden potenciar el malestar posterior.

En general, las bebidas de color más oscuro contienen una mayor concentración de estos compuestos. Entre las que suelen asociarse con resacas más intensas aparecen: coñac, whisky, ron y vino tinto.

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¿Qué bebidas suelen generar menos resaca?

Las bebidas transparentes o con menor cantidad de congéneres suelen producir síntomas menos intensos, siempre que se consuman en cantidades moderadas. Dentro de este grupo se encuentran: vodka, ginebra, vino blanco y cerveza.

Sin embargo, los especialistas aclaran que esto no significa que sean "inofensivas". Un consumo elevado puede provocar exactamente los mismos efectos que cualquier otra bebida alcohólica.

¿Es cierto que mezclar bebidas empeora la resaca?

Se trata de uno de los mitos más difundidos. Hasta el momento, la evidencia científica no demuestra que combinar cerveza, vino o destilados sea, por sí mismo, el motivo de una resaca más fuerte.

Lo que suele ocurrir es que, al alternar distintas bebidas, muchas personas terminan consumiendo una mayor cantidad total de alcohol sin advertirlo.