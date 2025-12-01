Por primera vez un mendocino es el presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers

La Asociación Argentina de Sommeliers (AAS) eligió a la nueva Comisión Directiva que conducirá la institución a partir del 10 de diciembre y durante los próximos tres años. La presidencia quedó por primera vez a cargo de un sommelier mendocino , Andrés Lafarge , quien estará acompañado por Pablo Colina como vicepresidente.

El primer día del mes de diciembre los socios titulares de la AAS eligieron a sus nuevas autoridades. La Asamblea Eleccionaria se realizó por primera vez en tres sedes simultáneas —Buenos Aires, Mendoza y Rosario— lo que permitió una mayor participación federal, en línea con el espíritu que la asociación viene fortaleciendo en los últimos años.

La nueva gestión reemplaza a la encabezada por Marcela Rienzo y Natalia Valentina Su árez , quienes desempeñaron los cargos de Presidenta y Vicepresidenta respectivamente durante el período 2023-2025.

El recién elegido presidente, Andrés Lafarge, comentó a la prensa que siente un “enrome orgullo. Es un verdadero honor asumir la presidencia de la Asociación Argentina de Sommeliers. Afronto este rol con el compromiso de elevar nuestro profesionalismo, promoviendo una institución que sepa agiornarse y acompañar a las nuevas generaciones de consumidores y profesionales del vino. Como mendocino, me motiva especialmente fortalecer el vínculo federal de nuestra actividad, integrando a miembros de la Comisión Directiva provenientes de distintas ciudades de Argentina. Trabajaremos para seguir construyendo una comunidad más sólida, preparada y unida en pos del crecimiento de la sommellerie nacional”.

Acerca de la Asociación Argentina de Sommeliers

Fundada en 2001, la AAS es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a promover la cultura del vino y otras bebidas. Es la única institución del país reconocida por la Association de la Sommellerie Internationale (ASI) desde 2002.

Entre sus objetivos se destacan: consolidar a la AAS como entidad comunicadora y referente en vinos y otras bebidas; posicionar la profesión del sommelier como un engranaje clave dentro de la industria vitivinícola; y acompañar el crecimiento sostenido de la actividad en ámbitos diversos como gastronomía, periodismo, consultoría, docencia y organización de eventos.

La AAS trabaja además en colaboración con más de 90 bodegas argentinas y con las principales entidades de promoción del vino del país, como COVIAR, Fondo Vitivinícola, CFI y Wines of Argentina.

Acerca de Andrés Lafarge

Sommelier mendocino con más de una década de experiencia en hospitalidad, docencia y gestión comercial en la industria del vino. Fue Head Sommelier de Park Hyatt Mendoza y docente de la Escuela Argentina de Sommeliers. Hasta la actualidad se desempeñó como Secretario General de la AAS y como Gerente de Cava en Bodega Corazón del Sol.

Cuenta con una sólida formación internacional: Sommelier EAS, WSET Level 3, Court of Master Sommeliers y Diploma ASI. Participó como concursante del certamen Mejor Sommelier de Argentina. Su trayectoria se caracteriza por una mirada estratégica orientada a la excelencia profesional, la formación continua y el desarrollo de negocios vinculados a la cultura del vino.

Acerca de Pablo Colina

WhatsApp Image 2025-12-01 at 5.36.08 PM Pablo Colina.

Sommelier egresado del CAVE en 2007, con más de 20 años de experiencia en servicio en restaurantes de Buenos Aires. En 2010 ingresó en el mundo de los habanos y viajó a La Habana para formarse como Habano Sommelier, compitiendo luego en el certamen mundial en representación de la Argentina. También trabajó como sommelier en la distribuidora Coyanco y continúa ejerciendo la docencia. En 2017 cofundó Vico Wine Bar y hoy es propietario y Head Sommelier de SOMOS CAVA.