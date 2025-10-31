Presenta:

Panqueques con manzanas caramelizadas: receta del postre tibio que encanta a todos

Aprendé cómo transformar unas simples manzanas en un postre elegante y fácil con esta receta paso a paso.

Receta sencilla, aroma irresistible.

Estos panqueques con manzanas caramelizadas no son los de siempre, porque con esta receta se sirven tibios, con una capa de frutas doradas y un almíbar liviano sobre la superficie. Es un postre riquísimo para el desayuno o una merienda especial. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 2 manzanas verdes o rojas

  • 2 cdas. de azúcar rubia

  • 1 cdita. de canela

  • 1 cda. de manteca

  • 1 taza de leche

  • 1 huevo

  • ½ taza de harina

  • 1 cda. de azúcar

  • 1 cdita. de polvo de hornear

Cómo transformar unas simples manzanas en un postre elegante.

Paso a paso de la receta

  1. En una sartén, derretir la manteca y agregar el azúcar rubia con las manzanas cortadas en láminas.

  2. Cocinar hasta que se caramelicen y queden doradas.

  3. En un bol, batir el huevo con leche, azúcar y harina con polvo de hornear hasta lograr una mezcla fluida.

  4. Cocinar los panqueques de ambos lados en una sartén antiadherente.

  5. Servir con las manzanas por encima y espolvorear con canela. ¡Y listo!

