Panqueques con manzanas caramelizadas: receta del postre tibio que encanta a todos
Aprendé cómo transformar unas simples manzanas en un postre elegante y fácil con esta receta paso a paso.
Estos panqueques con manzanas caramelizadas no son los de siempre, porque con esta receta se sirven tibios, con una capa de frutas doradas y un almíbar liviano sobre la superficie. Es un postre riquísimo para el desayuno o una merienda especial. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
2 manzanas verdes o rojas
2 cdas. de azúcar rubia
1 cdita. de canela
1 cda. de manteca
1 taza de leche
1 huevo
½ taza de harina
1 cda. de azúcar
1 cdita. de polvo de hornear
Paso a paso de la receta
En una sartén, derretir la manteca y agregar el azúcar rubia con las manzanas cortadas en láminas.
Cocinar hasta que se caramelicen y queden doradas.
En un bol, batir el huevo con leche, azúcar y harina con polvo de hornear hasta lograr una mezcla fluida.
Cocinar los panqueques de ambos lados en una sartén antiadherente.
Servir con las manzanas por encima y espolvorear con canela. ¡Y listo!