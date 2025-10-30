Presenta:

Probá la receta de duraznos con crema y volvé a los sabores de la infancia

Dulce, fresca y fácil: prepará esta receta de duraznos con crema ideal para el verano y disfrutá un clásico irresistible.

Candela Spann

Disfrutá esta receta de duraznos con crema casera, clásica y tentadora.

Shutterstock

Si buscás un postre clásico, fácil y bien argentino, esta receta de duraznos con crema no falla. Es fresca, rendidora y tiene ese sabor casero que nos transporta directo a los almuerzos familiares de domingo. Ideal para servir bien fría después de una buena comida.

Ingredientes

Rinde: 4 porciones abundantes

  • 4 porciones abundantes.
  • 4 duraznos grandes (frescos o en almíbar).
  • 200 ml de crema de leche.
  • 2 cucharadas de azúcar glass.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
  • 1 chorrito del almíbar de los duraznos (si usás enlatados).
  • Hojas de menta o ralladura de limón (para decorar).
Un postre fácil y delicioso
En Argentina, los duraznos con crema fueron un clásico de los postres familiares de los domingos.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Si usás duraznos frescos, pelálos y cortálos en gajos. Si preferís en almíbar, escurrilos un poco y reservá el líquido.
  2. Batí la crema de leche con el azúcar glass y la esencia de vainilla hasta que espese, pero sin llegar a punto chantilly firme.
  3. Agregá un chorrito del almíbar (o unas gotas de limón si usás fruta fresca) para darle un toque de sabor y suavidad.
  4. Serví los duraznos en copas o cuencos y cubrilos con la crema batida.
  5. Decorá con hojas de menta o ralladura de limón, y llevá a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.
La crema le da un toque extra de sabor
Esta receta podés servirla bien fría o incluso congelarla unos minutos para lograr una textura tipo semifría.

Esta receta es un ícono de los postres caseros argentinos, simple y lleno de nostalgia. Se conserva hasta 2 días en la heladera, bien tapado. Si querés hacerlo más liviano, usá crema vegetal o yogur batido. En muchas casas del interior se sirve con un toque de vino oporto sobre los duraznos. ¡Y listo el postre!.

