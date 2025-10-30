Probá la receta de duraznos con crema y volvé a los sabores de la infancia

Si buscás un postre clásico, fácil y bien argentino, esta receta de duraznos con crema no falla. Es fresca, rendidora y tiene ese sabor casero que nos transporta directo a los almuerzos familiares de domingo. Ideal para servir bien fría después de una buena comida.

4 porciones abundantes.

4 duraznos grandes (frescos o en almíbar).

200 ml de crema de leche.

2 cucharadas de azúcar glass.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

1 chorrito del almíbar de los duraznos (si usás enlatados).

Hojas de menta o ralladura de limón (para decorar).

Paso a paso ¡muy fácil!

Si usás duraznos frescos, pelálos y cortálos en gajos. Si preferís en almíbar, escurrilos un poco y reservá el líquido. Batí la crema de leche con el azúcar glass y la esencia de vainilla hasta que espese, pero sin llegar a punto chantilly firme. Agregá un chorrito del almíbar (o unas gotas de limón si usás fruta fresca) para darle un toque de sabor y suavidad. Serví los duraznos en copas o cuencos y cubrilos con la crema batida. Decorá con hojas de menta o ralladura de limón, y llevá a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

Esta receta es un ícono de los postres caseros argentinos, simple y lleno de nostalgia. Se conserva hasta 2 días en la heladera, bien tapado. Si querés hacerlo más liviano, usá crema vegetal o yogur batido. En muchas casas del interior se sirve con un toque de vino oporto sobre los duraznos. ¡Y listo el postre!.