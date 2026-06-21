Mundial 2026: ciudades que hicieron historia en el rock

Mientras el Mundial 2026 concentra la atención en las canchas, muchas de sus ciudades sede exhiben otra pasión colectiva: la música . Desde el grunge de Seattle hasta los récords del rock latino en México , el torneo conecta lugares donde nacieron bandas legendarias, se grabaron discos históricos y se realizaron conciertos multitudinarios.

Seattle cambió la historia del rock con Nirvana , Pearl Jam , Soundgarden y Alice in Chains . El álbum Nevermind (1991), de Nirvana , superó los 30 millones de copias vendidas y convirtió al grunge en un fenómeno global. También nacieron allí discos emblemáticos como Ten de Pearl Jam y Superunknown de Soundgarden.

Más al norte, Toronto vio nacer a Rush, mientras que Vancouver se convirtió en un centro de grabación donde Bon Jovi registró Slippery When Wet y trabajaron bandas como AC/DC, Aerosmith y Metallica. Montreal , por su parte, está ligada al legado de Leonard Cohen y a una de las escenas alternativas más prestigiosas de Norteamérica.

La Ciudad de México es una de las grandes capitales musica les del continente. Allí se realizó el Festival de Avándaro de 1971 , conocido como el Woodstock mexicano, y el Foro Sol recibió recitales multitudinarios de U2 , The Rolling Stones, Paul McCartney, Coldplay y Metallica.

Seattle, Los Ángeles, Toronto, Ciudad de México, Dallas y Kansas City integran una ruta musical que acompaña al Mundial 2026 y recorre algunos de los escenarios más influyentes de la historia del rock.

México también fue una plaza fundamental para el rock argentino. Durante la gira Me Verás Volver (2007), Soda Stereo protagonizó algunos de los conciertos más recordados del rock en español. Guadalajara y Monterrey se consolidaron además como escalas permanentes para Soda Stereo, Enanitos Verdes, Caifanes, Café Tacvba y Maná, convirtiéndose en dos de los centros musicales más importantes de América Latina.

El Mundial que también se escucha

Pocas bandas argentinas desarrollaron una relación tan fuerte con México como Enanitos Verdes. Canciones como Lamento Boliviano, La Muralla Verde, Te Vi en un Tren y Luz de Día forman parte del repertorio habitual de varias generaciones de mexicanos.

Mientras el Mundial 2026 se juega en los estadios, ciudades como Seattle, Los Ángeles, Toronto, Montreal, Vancouver, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey exhiben otra historia: la de discos millonarios, festivales históricos y recitales que ayudaron a construir la banda sonora de las últimas décadas.