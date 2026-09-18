Mucha nieve y descuentos: la propuesta de Las Leñas para despedir el invierno a lo grande

Las mejores pistas del centro de esquí cuentan con excelente acumulación de nieve para el cierre de la temporada de invierno.

El reconocido centro de esquí mendocino anunció promociones exclusivas para celebrar el inicio primaveral en la Cordillera de los Andes. Quienes residan en Cuyo accederán a un importante descuento en pases para disfrutar de las excelentes condiciones que mantiene el Valle de Las Leñas en el último tramo de la temporada de invierno.

Beneficios especiales para el público cuyano Con la mirada puesta en el Día de la primavera, el complejo diseñó una tarifa preferencial del 50% off en pases para este 21 de septiembre. La bonificación aplica de manera directa para las personas radicadas en Mendoza, San Juan y San Luis que presenten la documentación correspondiente. Sumado a esta oportunidad, durante los días posteriores se mantendrá un rebaja del 30% off en pases que estará vigente del 21 al 25 del corriente mes, facilitando la planificación de escapadas exprés a la montaña.

Los visitantes de Cuyo podrán disfrutar de precios especiales para esquiar en Las Leñas durante la semana de la primavera en la alta montaña. Marcos Garcia / MDZ Condiciones inmejorables en las pistas A pesar del cambio de estación en el resto del país, la postal cordillerana conserva una cobertura invernal envidiable para los fanáticos de las tablas. La acumulación de nieve alcanza actualmente los 1,30 metros en el sector inferior, registra dos metros en las cotas medias y llega a los 3,30 metros en los sectores más elevados. Esta abundancia de nieve polvo pisado garantiza un tránsito fluido por la gran mayoría de los trayectos habilitados, acompañados por un clima muy agradable para la práctica deportiva.

El destino ubicado en Malargüe, posicionado entre los desarrollos turísticos más relevantes de América Latina ya le puso plazo a su operatividad. Desde la administración informaron oficialmente mediante la web laslenas.com que el lunes 28 de septiembre culminará el funcionamiento de los medios de elevación. La empresa agradeció la preferencia de los visitantes durante estos meses e invitó a aprovechar la última semana activa del predio.