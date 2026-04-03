Mendoza más auténtica: conocé sus nuevas experiencias gastronómicas y turísticas

Mendoza consolida su posicionamiento como destino gastronómico integral a través de una serie de programas de desarrollo que integran producción local, identidad cultural y experiencias turísticas auténticas. Estas propuestas invitan a conocer la provincia desde sus sabores, sus saberes y sus comunidades, con una mirada puesta en la sostenibilidad y el respeto por el entorno.

Bajo el concepto Vivencias Mendocinas , por parte de Ente de Turismo de Mendoza, el eje está puesto en promover un turismo a escala humana, que permita a visitantes y residentes experimentar la cultura, las tradiciones y el estilo de vida local de manera genuina. Se trata de iniciativas que fortalecen las economías regionales, fomentan el consumo responsable y contribuyen a preservar los recursos naturales, al tiempo que ofrecen experiencias gastronómicas y productivas de alto valor simbólico y sensorial.

Entre los espacios destacados se encuentra Terra de Goyco , una propuesta de turismo rural, cultural y educativo que pone el foco en la revalorización del ecosistema, especialmente en el rol fundamental de las abejas y otros insectos polinizadores. Con parques temáticos accesibles, huertas orgánicas, experiencias interactivas y una planta de extracción y envasado de miel, el recorrido combina educación ambiental, inclusión y producción local, convirtiéndose en un ejemplo de turismo sostenible con fuerte anclaje comunitario.

La Casa del Visitante , ubicada en Maipú y vinculada al universo vitivinícola de Familia Zuccardi, ofrece una experiencia culinaria que equilibra lo rústico y lo gourmet. Reconocida a nivel nacional por la calidad de sus empanadas, su propuesta gastronómica se amplía con menús regionales y de degustación que varían según la estación, maridados con vinos y aceites de la región, reafirmando el vínculo entre producto, territorio y cocina de cercanía.

En el Valle de Uco, Hogar de Vinos El Peral propone una experiencia íntima y profundamente ligada a la historia familiar y vitivinícola. Con recorridos para grupos reducidos, el visitante participa activamente del proceso de elaboración del vino, recorre viñedos centenarios, conoce sistemas de riego ancestrales y disfruta de un menú maridado que culmina con un vino creado por los propios participantes. Una vivencia que combina gastronomía, patrimonio y relato histórico.

El-Peral_-scaled-1-2048x1463 Hogar de Vinos El Peral.

Destilados, herencia y saber artesanal

El desarrollo gastronómico mendocino también se expresa en el universo de los destilados artesanales. Hilbing Franke Distillery, con más de cinco generaciones de tradición, abre sus puertas para compartir el proceso de elaboración de bebidas premium en alambiques de última tecnología, utilizando insumos naturales y orgánicos. Las visitas incluyen degustaciones y coctelería de autor, en una propuesta que combina conocimiento técnico, innovación y disfrute.

Andina-Compania-Destilera Andina Compañía Destilera.

En la misma línea, Andina Compañía Destilera, ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, representa el espíritu de una destilería boutique inspirada en la Cordillera de los Andes. Arquitectura, ingeniería y procesos artesanales se conjugan para ofrecer productos de alta calidad y experiencias que destacan la identidad andina y la pasión por el oficio.

Manqui Malal Manqui Malal en Malargüe.

Cocina de raíces y paisajes con sabor

La propuesta se completa con experiencias gastronómicas profundamente ligadas a la historia migrante y al mundo rural. El Patio de Babushka, en General Alvear, invita a conocer la vida de una familia descendiente de ucranianos que mantiene vivas sus tradiciones a través de la cocina casera: varenikes, fiambres artesanales, lechones al horno de leña y frutas en almíbar elaboradas con producción propia, en un entorno de finca que celebra la memoria y el trabajo familiar.

Más al sur, en Malargüe, el paraje Manqui Malal ofrece una experiencia donde el paisaje volcánico se fusiona con la gastronomía rural. Platos elaborados por familias de la zona, cocinados a fuego lento y con recetas transmitidas de generación en generación, se disfrutan en un entorno natural de gran impacto visual, con vistas a cañadones, acantilados y formaciones geológicas únicas.