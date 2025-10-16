Meghan Markle deslumbró en blanco total en una cumbre top

No te pierdas cómo fue el look profesional de Meghan Markle en la Cumbre de Mujeres Poderosas. ¡Mirá!

Durante la Cumbre de las Mujeres Más Poderosas en Washington, Meghan Markle lució un conjunto total white pensado para hablar de poder desde la elegancia. Sin su esposo, el príncipe Harry, la duquesa asistió al evento y, además de su labor pública, encantó con una estética cuidada para la ocasión.

Eligió una camisa de seda blanca con cuello mao y mangas abullonadas de Gabriela Hearst, prenda que tuvo tanto movimiento como suavidad simultáneamente. Ese diseño sumó textura y se vio elegante sin robar protagonismo total, lo cual es un gran acierto.

Para acompañarla, usó una falda lápiz color crema de dorsal largo midi con una discreta abertura frontal, obra de Brochu Walker, confeccionada en cuero vegano. La combinación de blanco y crema, junto con la línea recta del lápiz, mostró un dominio del look minimalista.

Los accesorios siguieron esa premisa delicada y acertada, luciendo unos stilettos claros de Dior, aros dorados de Polène y un anillo doble con incrustaciones brillantes de Guzema Joyería.