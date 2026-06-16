Si, MDZ tuvo acceso al palco oficial del partido que marcó la inauguración de la performance argentina en el mundial 2026. Kansas City se transformó y se pintó con los colores celeste y blanco, y la típica "barra bullanguera" se hizo sentir.

Miles de argentinos llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos y de diversas ciudades del mundo para acompañar a la Selección en su debut mundialista frente a Argelia.

La expectativa por volver a ver al equipo campeón del mundo, con la ilusión intacta de defender la corona obtenida en Qatar 2022, transformó las calles de la ciudad estadounidense en una extensión de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y cada rincón futbolero de la Argentina.

La previa tuvo su momento más emotivo con el tradicional "banderazo" realizado en Mill Creek Park, donde miles de hinchas se reunieron entre bombos, camisetas, bengalas de humo y cánticos que resonaron durante horas. La convocatoria, organizada por grupos de aficionados argentinos, convirtió el corazón de Kansas City en una verdadera fiesta popular. Familias enteras, grupos de amigos y residentes argentinos en Estados Unidos compartieron asados, choripanes y banderas gigantes, en una demostración de pasión que volvió a sorprender al mundo.

El fervor de la hinchada argentina no pasó inadvertido para los habitantes de Kansas City, una ciudad acostumbrada a los grandes eventos deportivos, pero impactada por la intensidad y el colorido de los seguidores albicelestes.

El fenómeno Messi, sumado al sueño del bicampeonato, explica el esfuerzo de miles de fanáticos que recorrieron miles de kilómetros para estar presentes en este estreno mundialista.

El escenario es el GEHA Field at Arrowhead Stadium, uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos y hogar histórico de los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más exitosas de la NFL. Inaugurado en 1972, el recinto tiene capacidad para más de 76.000 espectadores y es reconocido mundialmente por albergar a una de las aficiones más ruidosas del deporte estadounidense, con récords de sonido que superaron los 140 decibeles.

Su diseño de gradas empinadas acerca al público al campo de juego y garantiza una atmósfera imponente que, esta vez, promete teñirse de celeste y blanco para acompañar a la Selección argentina en el inicio de una nueva ilusión mundialista.

¿Cuál es la perlita que se vivió en el palco del partido que inauguró la participación de Argentina en el mundial 2026?

Es en el palco oficial de este estadio en donde glorias del mundial 78 y el mundial 86 se dieron cita y presenciaron la contienda entre Argentina y Argelia.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, dijo presente, y también Mauricio Macri, quien se desempeña como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA desde enero de 2020, cargo para el que fue designado, justamente, por Infantino. En la ocasión, se organizó un sentido homenaje.

El argentino Leo Mateu, uno de los relacionistas públicos más reconocidos de Latinoamérica, y CEO fundador de Red Carpet Agency, fue uno de los afortunados invitados al lugar y atestiguó el emotivo momento, en que Tapia, Pumpido y Domínguez fueron congratulados y destacados por el presidente de la FIFA.

No te pierdas las exclusivas fotos del palco:

palco oficial del partido argentina argeliz mundial 2026 (3) Glorias argentinas del mundial 78 y el 86, como Omar Larrosa, Chino Tapia, Checho Batista y Ricardo Giusti junto a Gianni Infantino y Leo Mateu.

palco oficial del partido argentina argeliz mundial 2026 (4) Mauricio Macri, Leo Mateu y Gianni Infantino.

palco oficial del partido argentina argeliz mundial 2026 (2) Chiqui Tapia, Gianni Infantino, Mauricio Macri y demás, enfrascados en la discusión del entretiempo.

IMG_0214 Nery Pumpido, muy emocionado.

IMG_0216 Macri e Infantino, de amena charla.

palco oficial del partido argentina argeliz mundial 2026 (5) Omar Larrosa y Mario Kempes: dos ídolos.

palco oficial del partido argentina argeliz mundial 2026 (1) Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto al reconocido reconocido relacionista público argentino y CEO fundador de Red Carpet Agency.

IMG_0215 ¡Ídolos para siempre!

IMG_0210 En Kansas todo fue alegría.

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