Country glam total en La Carrera: un día espléndido de evento, vinos top y delicias

Hubo sol, vinos , delicias y buena energía en La Carrera . Tierras Atamisque generó una verdadera sinergia de voluntades entre emprendedores, chefs, importantes instituciones como el INTA, y el ámbito público -Municipalidad de Tupungato, el Gobierno de Mendoza- que se cristalizó en la organización de la segunda edición de “Habemus Papas”.

Se trata de un encuentro que pone a la papa en el centro de la escena reuniendo producción, conocimiento, gastronomía y grandes vinos en uno de los territorios más singulares del Valle de Uco: La Carrera.

Este rincón de Mendoza, históricamente vinculado al cultivo de papa, atraviesa hoy un proceso de transformación incorporando nuevas miradas sobre el desarrollo: el turismo y lo inmobiliario. En ese sentido Tierras Atamisque, en el marco de su visión sostenible, impulsa diversas propuestas orientadas a mantener el perfil agrícola reconvirtiendo el modelo tradicional, entre ellas el papín andino.

Bajo esta mirada, el evento se desarrolló en dos jornadas complementarias. La primera de ellas fue Científico-Técnica, en la sede del INTA Luján de Cuyo. Hubo conversatorios junto a referentes de Perú, Ecuador y México, además de empresas, productores locales y técnicos del INTA, quienes abordaron temas vinculados a producción sostenible, innovación y potencial de la papa andina.

Por otra parte, la segunda jornada fue un espectacular encuentro en el imponente entorno del Club de Vinos de Estancia Atamisque; en La Carrera. La propuesta fue un festival dedicado a la papa. El objetivo fue claro: poner a la papa en el centro de una experiencia de alto nivel, convocando a chefs que trabajan con sensibilidad, técnica y criterio contemporáneo logrando que cada plato dialogue con el territorio y la identidad del producto.

El día comenzó con charlas de referentes del sector y la presentación del libro “Papas andinas y quinua” del Ing. Carlos Marfil, investigador del INTA y CONICET. Luego, la “Feria de Sostenibilidad” brindó un espacio pensado para recorrer stands de productores, artesanos y emprendedores comprometidos con prácticas responsables y saberes ancestrales.

Finalmente, el momento top gastronómico se inició a las 13 horas, con la presencia de reconocidos chefs mendocinos: el team de Casa Vigil, Nacho Molina (Pie de Cuba, Pez Globo y Trivento Wines), Nadia Haron (Allegra), Sebastián Flores (BRÖD), Matías Gutiérrez (Los Toneles), Clementina Cervantes y Etienne Koninckx (Surco Restaurant), Bruno Zerhau (Château D’Ancón) y como anfitriona del encuentro Patricia Suarez Roggerone, chef ejecutiva de Tierras Atamisque.

El menú presentó propuestas especialmente creadas para la ocasión, reinterpretando a la papa desde distintas técnicas, miradas y expresiones gastronómicas.

La jornada estuvo acompañada por vinos de los socios del Club de Vinos Tierras Atamisque, junto a etiquetas de El Enemigo y Trivento, poniendo en valor la diversidad y riqueza de la vitivinicultura mendocina. Hacia la tarde se realizó una subasta de vinos a beneficio de la vecina Escuela Palma, reforzando el espíritu colaborativo y comunitario de esta nueva edición.

Mirá la galería de fotos de Sociales, a continuación:

festival de la papa en atamisque (2) Germán Ortiz Maldonado, María José Pulenta y Martín Rodríguez.

festival de la papa en atamisque (3) Los chicos de Casa Vigil, listos para servir sus delicias.

festival de la papa en atamisque (4) Augusto Ortiz , Cecilia Rocha y Esmeralda Muñoz.

festival de la papa en atamisque (5) Gustavo Escande y Soledad Lizarraga junto a su hijo.

festival de la papa en atamisque (6) Ignacia Cervatea y Gregorio Calise.

festival de la papa en atamisque (18) Claudio Pérez, Wenceslao Valenzuela, Jorge Dragonetti, Germán Taddeo, Federico Croce, Juan Morzatti, Roberto Galofré y Luis Yunes. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (17) Norma Salguero, Susana Zicato, Rodrigo López, Lucía Powell Comway, Susana Vartalitis, Patricia Tricasa, Olivia López Arroyabe y Marien Arroyabe. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (7) Beto Jury y Juampi Marziani.

festival de la papa en atamisque (8) Carina Daguerre y Lihuen Weaver y María Sance.

festival de la papa en atamisque (14) Nacho Ortiz Maldonado y Sofi Palma. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (9) Agustina Bogado Barchuk y Romina Bianco.

festival de la papa en atamisque (16) Enrique Moronta, José Insaurralde, Rodrigo López, Alejandro Mendoza, Francisco Amodey y Willy Pradel. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (10) Una tortilla de papa andina, exquisite4z de la mano de Patricia Suarez Roggerone.

festival de la papa en atamisque (11) Oriana, Anita, Camila, Mariel y Flor: brindis de chicas.

festival de la papa en atamisque (12) Romina Tejana y Caterina Dalmasso.

festival de la papa en atamisque (14) Francisco Amodey, Pablo Cicchinelli, Wilson Montes y Alejandro Mendoza.

festival de la papa en atamisque (1) Los protagonistas del evento: chefs de restaurantes mendocinos honrando a la papa. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (2) Patricia Suarez Roggerone junto a Sebastián Flores, de Brod. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (3) María Sance destacó la importancia de la papa como alimento ancestral. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (4) Carlos Marfil. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (5) Nacho Ortiz Maldonado, Sofía Palma, Fabián Palma, María José Pulenta, Paloma Allende y Nicolás Ortiz Maldonado. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (6) Un día para compartir entre amigos. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (7) Sonrientes, captados por la cámara socialera. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (8) Dolores García Barrena y Federico Croce. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (9) El chef de Abrasado, Matías Gutiérrez. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (10) Nacho Molina se encontró con Jorge Dragonetti. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (11) Carina Daguerre y Lihuen Weaver y María Sance se encontraron con Mati Gómez Saa. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (12) Denia Gómez, tentada con unas papitas con canela. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (26) Gustavo Escande, Matías Gómez Saa, Eduardo Lama, Carlos Calise, Carlos Clement, Lelia Peloc, Andrea Campo y Lili Pisano. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (13) Nadia Harón preparó una reversión de las papas bravas españolas con papines andinos. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (15) Gerardo Inzirillo Bajik -Clusterra- y Rodrigo López -Simplot-. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (19) Ellas se decidieron por el disfrute de un día bajo el sol otoñal mendocino en Valle de Uco. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (20) Micaela Galdame, Reina de la Vendimia de Tupungato 2026. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (21) El sommelier Luis Mantegini se dedicó a recomendar deliciosos vinos de diferentes proyectos. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (22) Rodrigo López, Marien Arroyabe, Carlos Marfil y Matías Gómez Saa. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (23) Anita Di Paola y Florencia Paz junto a su amiga Camila. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (24) Constanza Dawbarn y Lucila Fraga, súper chill. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (25) Carlos Clément, Lelia Peloc y Matías Gómez Saa. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (27) Las gafas: el accesorio infaltable para un día de sol. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (28) Oscar Pinco, fiel a su pasión periodística, registró todo el momento. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (29) Andrea Ulloa fue con una amiga y ambas lucieron ponchos hermosos. Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (30) Etienne Koninckx y Clementina Cervantes, los chefs de Surco: hicieron churro a base de papa con punta de espalda ahumada, membrillos, espuma de papa y parmesano, tomillo y más... ¡fueron la revelación del día! Gustavo Roge

festival de la papa en atamisque (32) Rural country glam fue la premisa: cuero, sombreros, onda vaquera y accesorios metálicos que suman a la tendencia que fusiona la rusticidad de la vida de campo con la sofisticación de la moda. Gustavo Roge