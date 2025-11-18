Máxima de Holanda apostó por un accesorio impactante: mira qué usó

En un look sobrio y elegante, Máxima Zorreguieta añadió un toque de color y luminosidad con un accesorio lleno de personalidad.

La reina Máxima de los Países Bajos volvió a conquistar con un accesorio que cambió por completo la lectura de su look. La monarca se presentó en un acto sobre salud en La Haya, a unos 65 kilómetros de Ámsterdam, con una elección que sintetizó a la perfección su elegancia práctica, luciendo un traje sastre gris de corte impecable, clásico, sobrio, pero lleno de matices bajo su mirada creativa.

El conjunto, de americana y pantalón al tono, parecía una elección segura para un compromiso institucional. Sin embargo, en el universo de Máxima, ningún look se queda en lo predecible. En otra aparición reciente había apostado por un abrigo del mismo tono, acompañado por una blusa azul, pero esta vez, decidió prescindir del color en las prendas y dejar que el brillo viniera de un solo accesorio.

Su top estaba confeccionado en el mismo tejido que el traje, lo que reforzaba ese aire de unidad visual. No obstante, sobre la solapa del blazer, la atención se concentró en un maxibroche de flores brillantes.

El broche, formado por dos flores con pétalos de cristales en blanco, amarillo, rosa y negro, le dio una nueva textura a la rigidez del gris. Era como un jardín luminoso en miniatura, y fue esa joya la que convirtió el atuendo en algo más que una prenda de trabajo, sino también en una muestra de su personalidad.