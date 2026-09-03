María Belén Ludueña deslumbró en Gala de la FIA junto a Jorge Macri: mirá las fotos

La periodista María Belén Ludueña brilló en la Gala de la FIA con un sofisticado vestido de Natalia Antolín. No te pierdas todos los detalles en la nota.

La periodista María Belén Ludueña asistió a la Gala de la FIA junto a su esposo, Jorge Macri, y fue una de las figuras más destacadas de la noche gracias a su vestido de Natalia Antolín.

El diseño contaba con una parte superior ajustada que le moldeaba la figura y una falda de tul transparente, todo en un color negro que le dio al conjunto un aire más atemporal y refinado. No por nada el negro es un clásico infalible para las galas.

Por otro lado, las transparencias, una de las grandes tendencias de la temporada, se llevan ahora con una mirada más sutil que apuesta a sugerir en lugar de mostrar. El tul es uno de los materiales favoritos por su liviandad y su capacidad para crear siluetas etéreas, incluso en tonos oscuros.

Para completar el estilismo, María decidió llevar unos accesorios minimalistas, optando por unas sandalias negras y una joyería discreta que no compitió con la riqueza textil del vestido.