Conocido como ADIHEX 2026 (Exposición Internacional de Caza y Equitación de Abu Dabi) o Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition, es un evento que reúne actividades relacionadas con equitación, artesanía, conservación, turismo de naturaleza y patrimonio cultural. Y uno de sus mayores atractivos son las subasta s de halcones .

El sistema combina tradición con controles modernos: los ejemplares de halcón son examinados, identificados y documentados antes de entrar al circuito comercial. los halcones que son seleccionados para participar de las subasta s no llegan directamente al escenario. Primero pasan por una clínica de aves , donde un comité especializado los examina antes de autorizar su participación.

Un dírham es la moneda oficial de los Emiratos Árabes Unidos y de Marruecos . Un millón y medio de dirhams son 408,4 mil dólares y 616,2 millones de pesos de Argentina.

Después de esa evaluación, cada ejemplar recibe un pasaporte oficial para aves . La documentación permite identificar al halcón y forma parte de un sistema desarrollado alrededor de una tradición que tiene siglos de historia en la región.

El documento no es una simple curiosidad turística. El Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de Emiratos Árabes Unidos cuenta con un servicio específico para solicitar pasaporte s de halcones .

https://www.ministryofclimatechangeandenvironment.gov.ae/

Según la información oficial, el documento tiene una validez de tres años y puede utilizarse durante viajes y actividades de caza en sustitución de determinados certificados CITES. El trámite contempla además controles veterinarios vinculados con la entrada y salida del país.

Una tradición convertida en circuito internacional

El 30 de agosto último, un halcón de plumaje completamente blanco alcanzó los 408, 4 mil dólares, en una de las subastas de ADIHEX 2026, convirtiéndose en el ejemplar más caro vendido hasta ese momento en esta edición.

FUENTE: Emirates News Agency (WAM) - https://surl.li/tfbfie