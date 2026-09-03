El lugar donde las aves tienen hasta pasaporte
Halcones con pasaporte, clínica propia y subastas millonarias: una tradición sorprendente convirtió a estas aves en protagonistas de un particular circuito.
En los Emiratos Árabes Unidos, los halcones son las únicas aves que cuentan con pasaportes oficiales para viajar legalmente en los aviones comerciales junto a sus dueños. ¿Cómo? Primero son examinados para así obtener un pasaporte oficial que permite identificar a cada ejemplar y acompañar en sus desplazamientos vinculados con una particular práctica: la cetrería.
Para qué un pasaporte para estas aves
Conocido como ADIHEX 2026 (Exposición Internacional de Caza y Equitación de Abu Dabi) o Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition, es un evento que reúne actividades relacionadas con equitación, artesanía, conservación, turismo de naturaleza y patrimonio cultural. Y uno de sus mayores atractivos son las subasta s de halcones.
El sistema combina tradición con controles modernos: los ejemplares de halcón son examinados, identificados y documentados antes de entrar al circuito comercial. los halcones que son seleccionados para participar de las subastas no llegan directamente al escenario. Primero pasan por una clínica de aves, donde un comité especializado los examina antes de autorizar su participación.
Después de esa evaluación, cada ejemplar recibe un pasaporte oficial para aves. La documentación permite identificar al halcón y forma parte de un sistema desarrollado alrededor de una tradición que tiene siglos de historia en la región.
El pasaporte del halcón
El documento no es una simple curiosidad turística. El Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de Emiratos Árabes Unidos cuenta con un servicio específico para solicitar pasaportes de halcones.
Según la información oficial, el documento tiene una validez de tres años y puede utilizarse durante viajes y actividades de caza en sustitución de determinados certificados CITES. El trámite contempla además controles veterinarios vinculados con la entrada y salida del país.
Una tradición convertida en circuito internacional
El 30 de agosto último, un halcón de plumaje completamente blanco alcanzó los 408, 4 mil dólares, en una de las subastas de ADIHEX 2026, convirtiéndose en el ejemplar más caro vendido hasta ese momento en esta edición.
FUENTE: Emirates News Agency (WAM) - https://surl.li/tfbfie