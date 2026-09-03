Venus al máximo brillo y la Luna entre planetas: qué mirar en septiembre desde Argentina

Septiembre no tendrá eclipses ni una lluvia de meteoros de gran actividad, pero ofrecerá algo igualmente atractivo: una sucesión de encuentros aparentes entre la Luna y varios planetas, la etapa más luminosa de Venus y buenas noches para observar el cielo profundo.

La mayoría de estos fenómenos astronómicos podrá disfrutarse desde toda la Argentina sin necesidad de telescopio. Solo hará falta identificar el momento adecuado, buscar un lugar con el horizonte despejado y, cuando sea posible, alejarse de las luces urbanas.

La primera cita llegará antes del amanecer del 6 y 7 de septiembre . Sobre el horizonte este aparecerá la Luna menguante acompañada por Marte, reconocible por su característico tono rojizo. En esa misma región del cielo también podrán distinguirse Cástor y Pólux, las estrellas más brillantes de Géminis.

Durante las madrugadas del 8 y 9 de septiembre , la Luna se habrá desplazado hasta las cercanías de Júpiter. El planeta será fácil de identificar por su intenso brillo, aunque ambos objetos se encontrarán relativamente bajos sobre el horizonte este.

Para observar estos encuentros convendrá comenzar alrededor de una hora antes de la salida del Sol. El horario preciso variará de acuerdo con la ubicación dentro del país.

Luna nueva: las noches más oscuras del mes

El 11 de septiembre, a las 00.27 de Argentina, se producirá la Luna nueva. Como el hemisferio iluminado del satélite quedará orientado en dirección opuesta a la Tierra, la Luna prácticamente desaparecerá del cielo nocturno.

Las noches próximas a esta fase serán las mejores del mes para buscar estrellas, cúmulos y la franja luminosa de la Vía Láctea desde sitios alejados de la contaminación lumínica. El Observatorio Naval de Estados Unidos establece además el cuarto menguante para el 4 de septiembre, el cuarto creciente para el 18 y la Luna llena para el 26.

El encuentro más fotogénico: la Luna y Venus

Al atardecer del 14 de septiembre se producirá una de las postales más atractivas del mes. Una fina Luna creciente aparecerá cerca de Venus sobre el horizonte oeste.

Desde el hemisferio sur, ambos cuerpos tendrán una ubicación favorable durante el crepúsculo. Venus será el punto más brillante y podrá reconocerse incluso desde las ciudades. La estrella Spica, la más destacada de la constelación de Virgo, completará la escena.

La segunda mitad de septiembre también encontrará a Venus atravesando el período de mayor brillo de su aparición vespertina de 2026. A simple vista parecerá una “estrella” blanca muy intensa; con un telescopio podrá apreciarse su fase creciente. Las efemérides del Observatorio Astronómico Nacional de España permiten consultar sus posiciones a lo largo del mes.

Cuándo comienza la primavera en 2026

La primavera astronómica comenzará en la Argentina el martes 22 de septiembre a las 21.05, según el cálculo de la NASA. En ese instante se producirá el equinoccio: el centro del Sol cruzará el ecuador celeste en dirección al hemisferio sur.

El fenómeno no genera un cambio repentino visible en el cielo, pero marca el momento a partir del cual los días comienzan a superar en duración a las noches en esta parte del planeta. Aunque su nombre sugiere una igualdad perfecta, el día y la noche no duran exactamente 12 horas debido, entre otros factores, a la refracción atmosférica y al tamaño aparente del disco solar.

Luna llena, Saturno y el lejano Neptuno

La Luna llena se producirá el 26 de septiembre a las 13.49 de Argentina. Como en ese momento todavía será de día, el disco lunar se observará completamente iluminado después de su salida, durante la noche.

En esas mismas fechas, Neptuno alcanzará la oposición, una configuración en la que la Tierra queda aproximadamente alineada entre el Sol y el planeta. Esto permitirá que permanezca en el cielo durante casi toda la noche, pero no será visible a simple vista: harán falta un telescopio, un mapa celeste preciso y buenas condiciones atmosféricas. Además, el resplandor de la Luna llena dificultará su localización.

Un objetivo mucho más sencillo será Saturno. Durante la noche del 26 al 27 de septiembre aparecerá cerca de la Luna como un punto amarillento de brillo estable. Se podrá reconocer sin instrumentos, aunque será necesario un telescopio para distinguir sus anillos.