María Becerra lanzó a Jojo, su alter ego más salvaje y sensual: así fue su presentación explosiva
María Becerra presentó su versión más intensa, con estética dark y look rebelde, dando inicio a su era más audaz. ¡Mirá!
María Becerra volvió a romper internet. A pocos días de su esperado show en River, la artista argentina presentó oficialmente a “Jojo”, su nuevo alter ego, y con él inauguró una nueva era en su carrera. El anuncio llegó desde su cuenta de Instagram con una frase breve pero incendiaria: “Jojo quiere dembow”.
Jojo es la versión más salvaje y desafiante de María, y también la más liberada. Su look estuvo definido por un pelo rizado, cuero, cadenas, uñas negras como garras, y una estética dominada por el negro fueron los códigos visuales elegidos para presentarla. Su imagen transmite poder y misterio, pero también una dosis de diversión; el tipo de dualidad que caracteriza el universo de Becerra.
“Elige el negro como su color insignia, disfruta de las noches de descontrol, su tema de cabecera es Work de Rihanna y su prenda preferida, los tacos asesinos”, explicaron en la publicación. Con eso bastó para entender que Jojo es mucho más que un personaje, sino toda una actitud.
A nivel visual, la artista jugó con luces rojas, humo y efectos cinematográficos que reforzaron el concepto de “renacimiento”.