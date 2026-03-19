Manual de la pasta frola perfecta: receta paso a paso
Aprendé cómo hacer pasta frola con esta receta para que te salga exquisita. Un postre tradicional que no puede faltar en la merienda.
La pasta frola nunca pasa de moda; presente en meriendas, reuniones familiares y mesas dulces. La receta, de origen europeo, se fue adaptando con el tiempo al gusto local, convirtiéndose en un emblema de la pastelería argentina. Es por eso que te compartimos su paso a paso para que la prepares de forma casera. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para la masa
- 300 g de harina 0000
- 150 g de manteca
- 120 g de azúcar
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Ralladura de limón (opcional)
Para el relleno
- 400 g de dulce de membrillo
- 2 a 3 cucharadas de agua
Paso a paso de la receta
- En un bowl mezclar la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una crema.
- Incorporar los huevos y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Agregar la harina, el polvo de hornear y la ralladura de limón.
- Unir sin amasar demasiado hasta obtener una masa suave. Llevar a la heladera durante 20 minutos.
- Cortar el dulce de membrillo en cubos y calentarlo con el agua hasta que se ablande.
- Separar una parte de la masa para el enrejado. Estirar el resto y colocar en un molde para tarta.
- Distribuir el membrillo sobre la base.
- Formar tiras con la masa restante y colocarlas en forma de rejilla.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 30 minutos, hasta que esté dorada.
- Dejar enfriar antes de cortar. ¡Y listo!