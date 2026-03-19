Manual de la pasta frola perfecta: receta paso a paso

La pasta frola nunca pasa de moda; presente en meriendas, reuniones familiares y mesas dulces. La receta, de origen europeo, se fue adaptando con el tiempo al gusto local, convirtiéndose en un emblema de la pastelería argentina. Es por eso que te compartimos su paso a paso para que la prepares de forma casera. ¡Manos a la obra!