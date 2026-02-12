Los regalos más buscados para San Valentín: un recorrido por los comercios mendocinos y sus tendencias

Desde escapadas entre viñedos hasta detalles que perduran en el tiempo. Qué tendencias marcan el pulso de los enamorados en los comercios de nuestra ciudad.

El calendario marca mediados de febrero y el aire mendocino, todavía vibrante por el calor, se impregna de un romanticismo renovado. Este año, San Valentín no es solo una fecha en la agenda, sino un fenómeno que moviliza el comercio local con una fuerza particular a la hora de elegir regalos para este día tan especial. Los locales de la ciudad de Mendoza y de los principales centros comerciales de la provincia reflejan un cambio en el comportamiento de los consumidores: las parejas ya no buscan solo un objeto, sino una experiencia que cuente una historia personal.

Los comerciantes revelan que regalos compran los mendocinos para San Valentín La lencería sigue siendo la reina indiscutida de la temporada, pero con un giro interesante. Según los comerciantes locales, la mujer mendocina ha tomado un rol protagónico, eligiendo conjuntos en rojo pasión, pensando tanto en el regalo como en el disfrute compartido. Por otro lado, la joyería mantiene su estatus como uno de los regalos aspiracionales por excelencia; los anillos de compromiso y las piezas con rubíes —piedra que simboliza el amor eterno— lideran las consultas en las lujosas vitrinas de la ciudad.

San Valentin regalos-17 Distintos comercios mendocinos revelaron que regalos eligen los enamorados. Foto: Milagros Lostes - MDZ La perfumería, ese clásico que nunca falla, sigue siendo un obsequio infaltable. Los mendocinos se inclinan por fragancias personalizadas, buscando asesoramiento experto para dar con esa nota amaderada, dulce o floral que defina la personalidad de su pareja. No se trata simplemente de comprar un aroma, sino de encontrar el "sello" olfativo que evoque recuerdos compartidos. En este sector, los sets armados y la estuchería de lujo son los más buscados por su presentación impecable y valor agregado.

Qué dicen los vendedores sobre los regalos del día de los enamorados: Tendencias de San Valentín Milagros Lostes - MDZ Los viajes como opción en los obsequios del 14 de febrero Más allá de lo tangible, Mendoza ofrece un escenario inigualable para los regalos de "experiencia". El turismo interno ha crecido exponencialmente en esta fecha, con una demanda creciente en cabalgatas al atardecer, visitas a bodegas privadas y excursiones personalizadas. Las parejas buscan desconectarse de la rutina urbana para sumergirse en la calma de los viñedos, convirtiendo un simple obsequio en un recuerdo imborrable bajo el cielo de montaña.