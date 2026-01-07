Los looks de playa de Tini Stoessel junto a De Paul: para inspirarse en este verano

Tini Stoessel marcó el pulso del beachwear 2026 con una variedad de looks que te van a inspirar. No te pierdas las fotos en la nota.

Tini Stoessel inauguró el 2026 en modo alto verano, rodeada de amigas, de Rodrigo De Paul y con una serie de looks de playa que son pura inspración.

En una de las fotos, posó recostada al sol con una microbikini negra strapless con frunces y una arandela metálica plateada. La bombacha asomó por debajo de un minishort negro con estampa verde neón, mientras un pañuelo paisley en blanco y negro anudado en la cabeza le sumó personalidad.

Otra imagen la mostró junto a De Paul en la orilla del mar. Ella repitió la bikini negra y él eligió un short azul con el detalle del pañuelo que volvió a aparecer, como el accesorio estrella del verano. Más adelante, Tini se lució con una bikini roja clásica de corpiño triangular, llevada con un sutil efecto underboob. El pañuelo, esta vez naranja, reforzó el juego cromático y el espíritu libre del look.

El carrusel también incluyó una microbikini bicolor azul con vivos amarillos, de diseño simple y contundente, y otros outfits más urbanos como una baby tee amarilla con falda de encaje floral translúcido.

El cierre llegó con un crop top visón, pantalón celeste amplio y un bolso de playa Miu Miu con brillos. “Con mis personas favoritas”, escribió y Rodrigo De Paul respondió: “Con vos, todo es más lindo”.