Tini Stoessel dedicó un tierno posteo a Rodrigo de Paul para cerrar el año y dio un esperado anuncio

La cantante realizó un balance de su 2025 y sorprendió a sus millones de seguidores con material inédito junto al futbolista. El ambiente emocional también entregó otra noticia.

Tini Stoessel sacudió las redes sociales con una publicación que rápidamente se volvió viral. La artista decidió compartir con su comunidad un álbum digital que recopila los hitos de su 2025, un año que ella misma describió como transformador. Sin embargo, el detalle que paralizó a sus fanáticos fue la inclusión de un video junto a Rodrigo De Paul.

El clip en cuestión muestra a la pareja en la intimidad de un auto, cantando juntos en una situación de total distensión y complicidad. Esta aparición pública del futbolista en el perfil de la cantante no solo despeja cualquier rumor de crisis, sino que reafirma que De Paul ha sido uno de sus pilares fundamentales durante los últimos doce meses.

Junto a la seguidilla de fotos y videos, Tini redactó un mensaje cargado de honestidad donde priorizó los afectos por sobre los logros profesionales. "2025, gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo, hacer el show de mis sueños, y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer", comenzó expresando la joven, visiblemente emocionada por el camino recorrido.

La cantante no ocultó las dificultades que enfrentó durante el año, haciendo referencia a los vaivenes emocionales que la llevaron a madurar tanto arriba como abajo del escenario. “Llorar, a veces de risa y otras de tristeza, pero por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado”, agregó en su posteo, en una clara alusión a su familia y a su pareja, quienes aparecen de forma recurrente en su resumen anual.

Más allá de lo sentimental, la "Triple T" aprovechó la alta exposición de su publicación para lanzar un anuncio que sus seguidores esperaban hace tiempo. En el cierre de su mensaje, anticipó que el nuevo año vendrá acompañado de música nueva y el regreso a los escenarios internacionales.