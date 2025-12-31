Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: así lo comunicó el exfutbolista

El participante de MasterChef Celebrity cerró el 2025 con la noticia más esperada: la llegada de su segundo y esperado hijo. "Llegó para agrandar el equipo", celebró.

El último día del año no fue uno más para Maxi López. Mientras el mundo se preparaba para los festejos de Año Nuevo, el exjugador confirmó el nacimiento de Lando, su segundo hijo con la modelo sueca Daniela Christiansson. La noticia llegó acompañada de una tierna postal del bebé y numerosas fotos, marcando el cierre de un ciclo que el propio López calificó como "intenso".

A pesar de la enorme presión mediática y sus compromisos laborales en Argentina, Maxi tomó una importante drástica semanas atrás: puso en pausa su participación en las cocinas más famosas del país para viajar a Suiza y no despegarse del lado de su esposa en el tramo final del embarazo. El pequeño nació este 31 de diciembre de 2025, transformándose en el regalo más importante para la familia multinacional que el exjugador ha construido.

La llegada de Lando image La foto que encabezó el anuncio. Créditos: Instagram A través de su cuenta oficial, López compartió su felicidad con un balance profundo del año que se va. “31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió emocionado.

El posteo incluyó un recorrido visual por su presente: desde fotos con sus hijos mayores y postales junto a Wanda Nara, hasta imágenes de su paso por el reality de Telefe. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó a través de una placa que compartió con sus seguidores, donde anunció un alejamiento temporal de la esfera pública para dedicarse de lleno a su paternidad.

Un carrusel cargado de gratitud image Las fotos compartidas por Maxi en sus redes. Créditos: Instagram A través de un comunicado difundido en sus historias, Maxi fue contundente sobre sus prioridades actuales. "Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos", explicó a sus seguidores, confirmando que su equipo de redes se hará cargo de sus perfiles mientras él permanece desconectado.